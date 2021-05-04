以美國為首的「五眼聯盟」近來多次就維吾爾人受壓迫、香港問題、南海爭議等批評中國，但五眼聯盟成員之一的新西蘭不止一次拒絕參與譴責聯署。英國廣播公司（BBC）分析指，新西蘭對中國的表態存在貿易考量，或妨礙五眼聯盟由情報共享網絡轉型為政治平台的步伐，但這不會影響聯盟原有共享情報的本質。

「五眼聯盟」因應冷戰時期的需要形成，原意是讓成員國交流情報防範蘇聯，但去年5月聯盟各國同意擴大聯盟在人權、民主議題上的角色，不時就中國人權、香港等議題發聯合聲明。北京曾就此發表不滿，中國外交部發言人趙立堅去年甚至語帶諷刺地稱五眼聯盟應「小心眼睛被戳瞎」。

新西蘭近來的政治表態多次與五眼聯盟其他成員國有差別，例如1月香港警方搜捕去年參與民主派初選的人士後，唯獨新西蘭沒加入聯署譴責，早前新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）更表明對五眼聯盟角色擴大至對華施壓感到不安。BBC形容這對五眼聯盟而言，屬於「尷尬的倒退」。

中澳貿易關係惡化 新西蘭漁人得利

BBC指出，新西蘭向來以尊重人權而感到自豪，卻沒有跟隨其他西方國家譴責中國，令人感到意外，中國官媒亦曾提到新西蘭與澳洲近期對華取態的分歧。

中國是新西蘭的最大出口市場，佔新西蘭出口總額近30%，兩國貿易以奶製品為主。隨着去年起澳洲與中國貿易關係大幅惡化，澳洲對華出口受重創，新西蘭卻反而得益，今年初更與中國簽署自貿協定。新西蘭總理阿德恩周一承認，與中國的分歧難以修補，但希望與中方建立雙邊關係。

不過BBC指出，五眼聯盟本來是為分享情報而設，政治表態只是其延伸，情報機關固然會對新西蘭公開與其他成員國唱反調感到尷尬，但考慮到新西蘭可從聯盟獲得大量情報，相信新西蘭不會輕言退出，故即使聯盟在現階段未能變成外交平台，對原有的情報分享機制影響亦只是極輕微，若說五眼聯盟會因此陷入危機屬過度誇張。

英國廣播公司

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