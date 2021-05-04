緬甸軍方2月1日發動政變奪權，有環保組織發現北部克欽邦（Kachin）自軍事政變以來，非法開採稀土的活動急增，這些地區都是由與軍方有聯繫的邊境警衞隊和民兵控制，恐怕開採稀土的收益已成軍政府的收入來源。

環保組織發現有關地區的稀土開採量增加了五倍，中國工人湧入板瓦（Pangwa）和其培（Chipwi）等礦業鎮區。其培一名維權人士指：「政變前，我們每天只看到1或2輛卡車，現在沒有適當的檢查，我們看到10至15輛卡車。」組織「Transparency and Accountability Network Kachin」（TANK）的嘉高魯（Ja Hkaw Lu）說：「目前載有稀土的車輛日夜不停行駛，情況越來越嚴重。」

TANK稱，克欽邦的重稀土出口到中國進行提煉和加工，然後銷往全球。組織又指在佔努（Zam Nau）邊境附近已有約10個稀土礦，這些稀土礦由軍方下屬的克欽新民主軍（NDAK）控制，估計，板瓦和其培鎮區有100多個稀土礦由民兵和中國投資者控制。

環保組織：依靠高層貪污或中泰鄰國的默許支持

緬甸傳媒報道，這些稀土礦地區都是由與軍方有聯繫的邊境警衞隊和民兵控制。人權組織「Global Witness」成員哈蒙德（Clare Hammond）表示，軍方在緬甸邊界停火，民兵被允許在非法開採稀土活動中獲利，以換取放棄武器和執行保安等職務，「像這樣的活動並不是憑空存在，它們依靠高層貪污或來自中國和泰國等鄰國的默許支持。（國際）需要合作空間應對犯罪和洗錢風險，並通過這種方式切斷對緬甸軍方的非法資金來源」。

根據組織「Independent Economists for Myanmar」本周公佈的報告，2020年全球稀土產量中，緬甸佔了39％。報告指：「很多非法開採活動都是由邊境警衞隊和民兵控制，部份與緬甸國防軍有關，軍方來自非法開採活動的收益規模仍然不為外人所知。」

逾半稀土供應中國

緬甸是中國最大的稀土來源，緬甸逾半稀土都是供應中國，2016年北京打擊中國境內非法開採，中國礦業企業就進入板瓦尋找稀土。

克欽邦礦業部指，只有聯邦政府才能批准在板瓦和其培的稀土開採，而2019年和2020年發現了幾處非法礦山和中國工人。該部表示，武裝組織的介入令當局更難監管。

根據中國海關數據，中國嚴重依賴緬甸的重稀土。中國喉舌《環球時報》報道，2020年緬甸稀土出口量按年增長23%，達到3.55萬噸左右，佔中國進口量的74%。

英國《每日電訊報》／The Irrawaddy

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）