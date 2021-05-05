歐盟周三推出的新規例賦予歐盟競爭管理機構權力，可以調查外國國營企業試圖併購歐洲公司或投標公共合約的行動。歐盟同日宣佈在原材料、藥物成分和半導體等六大六個範疇，減少對中國及其他外國供應商的倚賴。

新規則容許歐盟反壟斷機構可以調查希望收購每年營業額超過5億歐元（46.6億港元）歐盟企業的國有外國公司，而任何競投歐洲逾2.5億歐元（23.3億港元）大型公共事業例如鐵路或電信合約、接受國家補貼的公司亦在新規例管轄範疇。歐盟只要在有需要下可採取糾正措施，阻止不公平競爭，甚至可以禁止合併或不容許有關公司中標。

歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）說：「透過補貼獲得不公平優勢長期以來一直是國際競爭的禍害，這正是為甚麼我們要優先壓制這項不公平操作。」

新規則並未特別提及中國，而東布羅夫斯基斯亦強調新規例可以針對任何一個國家或任何一個情況。但近期中國與歐盟陷入低谷，歐盟委員會周二更宣佈，爭取批准中歐投資協定的努力實質上已暫停。中歐去年12月底宣佈原則上完成中歐投資協定談判，但今年3月，歐盟就新疆人權問題制裁4名中國官員和新疆生產建設兵團公安局，北京隨即亦作出報復性制裁，歐洲議會隨即取消原定3月舉行的協議審議會以示抗議。

歐盟亦同時宣佈在六個範疇包括原材料、藥物成分和半導體等減少對中國及其他外國供應商的倚賴，目前歐盟成員國在137項用於敏感領域的產品中，大約一半都要倚靠中國，例如原材料、電池、藥物成分、氫、半導體和雲端、先進技術等。

此外，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周三出席美國《金融時報》一個視像活動時，表示美國極感興趣地注意到對歐洲審視中歐投資協定，同時預料「在短期內」與中國高層貿易官員接觸，評估他們在執行「第一階段」貿易協議中兩國的表現，並期望與中國合作對抗氣候轉變。

法新社/路透社/《蘋果》資料室

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