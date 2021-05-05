（北美通訊）針對亞裔人口的襲擊案件，在美國各地此起彼落發生，亞裔社區誕生了不少自衛隊，保護居民出入。紐約市其中一支最歷史悠久、民間自發的巡邏隊伍「守護天使」（Guardian Angels），創辦人史利華（Curtis Sliwa）接受《蘋果》專訪，他批評政客只會借亞裔議題來提升政治影響力，對保護亞裔沒有實質作用。

紐約特約記者：湯浩然 鄭柏齡

在80年代，幫會在紐約唐人街互相爭奪地盤，區內不時發生槍戰，史利華在街坊要求下，第一次派員到唐人街巡邏。轉眼40年過去，紐約市爆發疫情後，唐人街居民不時受到襲擊及騷擾，於是邀請史利華回到唐人街，並派出「守護天使」巡邏。

史利華說，「當時（疫情爆發初期）政客及警方沒有行動，現在（歧視亞裔）問題成了議題，大家都在演講及集會；能夠提高意識是好事，但這些東西不能保護亞裔，你需要走出去冒險，特別是保護被襲的老人和亞裔居民。」

在美國出生、懂得說廣東話和台山話的梅家麗，是巡邏隊其中一名亞裔成員；她表示，加入巡邏隊原因是「中國人畀人謑好慘，所以想幫啲唔識英文嘅老人家」。這些「守護天使」全接受過武術及自衛術訓練，但梅家麗強調「我哋唔係打交」，遇上衝突時只會「拉開佢哋，用手銬（制服襲擊者）再報警」，在布魯克林長大的她說，「從小見過很多罪案發生，所以很擅長化解衝突」。

目前，紐約巿約有300名「守護天使」，50人為亞裔，以四小時為一更，到有需要地區巡邏。史利華強調，「天使」不攜帶武器或拘捕疑犯，完成培訓是加入巡邏隊的先決條件，「了解在法律下，可為及不可為的事」。由於成員在巡邏時，有可能出現心臟病發或被刀刺傷，甚至中槍，因此，培訓課程還會教授急救術如心肺復甦法，最後是角色扮演，模擬在街上及地鐵遇到的突發情況及處理方法。

「守護天使」會根據街坊線報，到某些治安黑點巡邏。採訪當日，巡邏隊前往唐人街附近的哥倫布公園（Columbus Park），特意待在一些暗角查看。另外一行6人的小隊，則登上由布魯克林八大道前往曼哈頓的R線地鐵列車，觀察月台上有沒有形跡可疑的人。

史利華指出，襲擊亞裔的人並非來自特定族裔，疑犯包羅萬有，如非裔、拉丁裔及白人等。他觀察到施襲者一般分兩類，一是精神病患者，如上了年紀的男病人；二是年輕暴徒，「有些精神病患者聽說亞裔人有肺炎，認定亞裔是威脅，精神病發時便亂來。至於年輕的暴徒，他們精神無問題，只為了過癮打人，從中得到快感。」

作為輔助警方和醫護的義工，「守護天使」的工作有一定危險。梅家麗認為，亞裔受襲案件不斷增加，目擊者責無旁貸，直斥袖手旁觀的人「荒謬」。她呼籲受害人不要害怕，如因語言不通而不報警，「只要向警察說出自己能說的語言，警方的亞裔仇恨犯罪專案組便會派人協助」。

紐約華人社區領袖李宗保表示，他對「守護天使」的印象正面，「因為他們能持之以恆，不是三分鐘熱度」，而且每晚準時在同一地點出現，以及鮮紅色的制服，令居民清楚知道他們是自衛隊。李宗保樂見紐約市出現多個民間自衛隊，但他希望華埠商業改進區等非官方組織，能夠幫忙協調不同隊伍，使這些行動更有效及可持續。

在紐約布魯克林長大的史利華身世傳奇，在1979年、只有24歲中學畢業的他，於布朗克斯（The Bronx）的麥當勞任餐廳夜間經理；當時，紐約市仍然是一個惡名遠播的罪惡都市，由於政府財困，無法派足夠警力維持治安，史利華每日乘坐充斥罪案的地鐵上下班，決心成立「守護天使」自救。

由於市內治安太惡劣，史利華的組織及其鮮明紅帽子印象，慢慢建立名氣，高峰期有超過一千人登記加入「守護天使」。他的網站顯示，全球有13個國家、共130個城市已成立「守護天使」分會，史利華亦走入大眾目光。身為共和黨黨員的他，近年經常在電台節目上批評民主黨籍的紐約市市長及州長管理不善；今年他更報名參加市長選舉，不過，由於紐約是傳統偏藍地區，即使史利華贏得共和黨初選，也幾乎不可能擊敗民主黨派出的市長候選人。

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