歐中關係因3月的互相制裁事件而惡化，歐盟委員會周二表示，爭取批准中歐投資協定的努力實質上已暫停。

歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周二接受法新社訪問時說：「某種意義上，我們現已暫停……歐盟委員會方面的政治外展活動。」

他說，歐中3月互相制裁事件無助於敲定協定，尤其是當時中國制裁歐洲議會議員，而他認為是否批准協定，要視乎歐盟與中國關係能否有更廣泛發展。

中歐去年12月底宣佈原則上完成中歐投資協定談判。不過，歐洲議會當時指中國未在協定條文中實質承諾批准《廢止強迫勞動公約》，對協定表示反對。3月，歐盟就新疆人權問題制裁4名中國官員和新疆生產建設兵團公安局，北京隨即對歐洲的10人和4機構報復，制裁5名歐洲議會議員，以及荷蘭、比利時、立陶宛國會議員，還有歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、德國墨卡托中國研究中心、丹麥民主聯盟基金會。制裁事件令歐議會抵制協定的呼聲更高。歐洲議會取消原定3月舉行的協議審議會以示抗議。歐洲議會第二大黨明言，撤銷制裁是審議協定的條件。

中歐投資協定談判完成後，尚要經歐盟27個成員國同意及歐洲議會批准才會生效，預期歐議會批准程序最遲明年完成。

法新社／德新社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）