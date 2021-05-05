日本福島一隻明星混種狗救助犬，自2012起一直挑戰難度極高的救助犬考試，在連續10次考試失敗後，牠最終在2017年通過考試，正式成為救助犬。之後牠不時接受任務及出席活動，更成為當地的公關大使，故事也被列入六年級德育教科書。不過，牠的救助犬事業並不長久，今年10歲的牠現在已接近退休年齡。

名為「Jagaimo」的救助犬於2011年6月，即311大地震後3個月出生，來自福島縣飯館村，牠的名字在日語是「薯仔」的意思。福島當年爆發核災難，飯館村居民需要撤離，牠原來的主人因為要離開，故詢問岐阜一間動物中心是否願意為「Jagaimo」找新主人。

動物中心的69歲負責人山口常夫（Tsuneo Yamaguchi，音譯）指，當年交到他手上的另外4隻狗狗都立即被人收養，唯獨「Jagaimo」沒有，但山口發現「Jagaimo」有不俗的運動能力，故決定訓練牠為救助犬，希望在災區出力搜救失蹤人士。「Jagaimo」起初很敏感，很少的聲音也足以嚇到牠，「隨年齡增長牠變得越來越害羞，因此無法參加考試」。

日本救助犬考試每年舉行兩次，但有一定難度，只有約30%合格率，而且動物中心過往也未試過把混種狗訓練成救助犬。自2012年秋季起，「Jagaimo」連續10次考試失敗，後來訓練員帶牠到市區散步，讓牠習慣人群，終於解決膽怯的問題，同時「Jagaimo」在尋人技巧方面也取得了進展，最終在2017年6月通過考試。

民眾對「Jagaimo」的故事「有讚有彈」，有人欣賞牠屢敗屢試，也有人要求山口停止訓練「Jagaimo」，認為牠不適合擔當救助犬重任，但山口恆男憶述：「只要我們一想到受災的社區，就沒有中途放棄的選項。」

「Jagaimo」正式成為救助犬後十分「忙碌」，不時要出席活動，在學校示範、參與災難管理演習，飯館村政府更命牠為公關大使，2019年牠也有份到山梨縣，參與搜索一名女童。「Jagaimo」的奮鬥故事令牠成為兩本兒童圖書的主角，牠的事迹也被列入六年級德育教科書。

不過，救助犬通常只能在前線工作至10歲，「Jagaimo」的事業也只維持了短短的4年，去年疫情牠大部份時間也「失業」，失去公開露面的機會，而今年10歲的牠快將退休。山口說：「最好沒有災難發生吧，但如果有（災難）發生，我會派牠出動的。」

山口所經營的救助中心在核災後共收留了48隻狗，包括無法跟主人一起離開的，以及在街頭流浪的，大部份狗狗後來都與主人團聚，有的年老離世，目前中心包括「Jagaimo」在內仍養了7隻狗，山口說牠們將會在中心內度過餘生。

日本《朝日新聞》

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