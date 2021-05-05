歐盟即將提出新法，防堵中資併購歐洲企業和參與招標，反制中國的國家資本主義，未來這法案將與各國審查外資併購的機制相輔相成。

《南德日報》（Suddeutsche Zeitung）報道，歐盟執委會周三將建議立法，阻止獲政府補貼的外國企業併購歐盟企業或參與歐盟的公開招標。儘管條文沒有直接點名中國，只在註腳和說明提到中國，不過顯然是針對中資企業而來。

近年來，越來越多歐盟國家擔心中資企業在官方主導下，利用政府提供的優厚補貼併購歐洲的尖端科技和打擊歐洲的競爭者，最著名的例子是中國家電大廠美的集團2016年併購德國機器人大廠庫卡（Kuka）引發的技術外流疑慮。

根據該報取得的規章草案，歐盟委員會在立法理由指出，外國企業獲政府補貼併購歐盟企業或破壞公平競爭的例子越來越多，有扭曲市場的風險，德國反壟斷委員會（The Monopolies Commission）去年7月發表的報告，也要求歐洲制訂嚴格規範，反制中國的「國家資本主義」。

歐盟27成員國當中，目前有18國透過國內法限制外資併購能源、高科技等產業，新法針對的是外國政府的補貼，將與各國的審查機制相輔相成。不過，按照歐盟立法程序，執委會提出法案後，還須經歐洲議會和部長會議批准，幾年後才會實施。

歐盟近來為強調自主性，站出來捍衞自身利益的動作越來越大。主管競爭的歐盟執委維斯塔格（Margrethe Vestager）推動此案，正值歐盟與中國關係惡化，雙方由於新疆維吾爾少數民族受迫害問題互相制裁。

中央社

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