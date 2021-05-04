美國食品藥物管理局（FDA）料下周初批准為12至15歲少年接種輝瑞/BioNTech的COVID-19疫苗，再加快國內疫苗接種進度。

藥廠3月底已向當局呈交測試數據，指青年打疫苗後出現的副作用與年輕成年人相若，效用亦接近，相信FDA很大機會批准使用，再交由疾控中心審批。莫德納和強生也正在12至18歲青年身上測試疫苗，數據料很快出爐。

丹麥剔走強生疫苗

其他國家則對只需打一針的強生疫苗態度不一。丹麥前日宣佈將其剔出疫苗計劃，指它有造成血栓的風險，使用好處不多於副作用的風險，並承認此舉或使疫苗計劃延遲四周達標。相反，加拿大批准30歲以上人士接種強生疫苗，指疫苗對減少重症和入院病例十分有效，但提及血栓風險，稱信使核糖核酸疫苗、即輝瑞和莫德納「更可取」。

其他與COVID-19相關的研究也有進展。禮來和AbCellera共同研發的藥物在實驗中對變種病毒產生抗體，有能力使首先在英國、巴西、南非、美國加州和紐約發現的毒株失效。另有研究指，COVID-19康復者能保持抗體12個月。

印度疫災續受關注，昨日再錄得近36萬宗新症，總數突破2,000萬，官方死亡數字已過20萬。澳洲總理莫里森宣佈所有來自印度的旅客、包括澳洲國民至本月15日前都不能入境，威脅違例者或要入獄，惹猛烈批評，昨天改口稱澳洲人「高度不可能」因此入獄。

路透社/法新社/美聯社