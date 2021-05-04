墨西哥首都墨西哥城前晚一座高架鐵路天橋倒塌，多節車廂跌落地面，壓倒橋下車輛及行人，亦有車廂懸掛半空，至少23死79傷，其中七人情況嚴重，為當地歷來傷亡第二高的交通意外。涉事路段為外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）出任市長時興建。

事發於當地時間晚上10時半，奧利沃斯車站附近一座鐵路高架橋突然倒塌，並一度冒出火花。根據現場影片，至少兩節車廂以近45度角懸掛在半空，它們被電纜纏繞，多節車廂從五米高跌落地面，現場滿佈塵土及瓦礫。

「我們聽到一聲巨響，然後所有東西都崩塌了。」26歲倖存者瑪麗安娜表示：「由於我沒有受重傷，我協助其他人在車窗逃生。」另有目擊者指：「我突然看到天橋在震動。」「我們跑到現場看有甚麼可幫忙。事發時沒有人尖叫。我不知道他們是否過於震驚。」

疑2017年地震破壞結構

數十名救援人員及醫護人員趕到現場，他們動用雲梯在半空車廂上救出傷者，亦在瓦礫中搜索生還者。由於車廂有下墜危機，拯救工作一度暫停，需用起重機穩定車廂後再續。

市長希欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）到現場視察，她指事件造成至少23人死，包括小童，當局正辨認死者身份；至少79人受傷，49人已送院，其中七人情況嚴重，需接受手術。她稱正調查事發原因，指高架橋的一道橫樑先倒塌。另有報道指，意外可能與2017年發生的黎克特制7.1級地震有關，居民曾投訴鐵路沿線結構在地震後有裂縫，當局其後展開維修工作。

橋下為繁忙的道路，事發時有不少行人及車輛途經現場。有民眾相信親人事發時在車上，或被困於瓦礫中，他們趕到現場等待最新消息。聲稱其兒子被困的華雷斯指：「我媳婦打給我們。她當時與我兒子一起，她告訴我們天橋在他們上面倒塌。」

下任總統熱門仕途勢挫

墨西哥城鐵路為北美第二大鐵路系統，僅次於美國紐約，每年載客量高達16億人次。去年曾發生列車相撞事故，造成1死40傷。涉事列車為鐵路第12號線，乃城內最新的鐵路系統，連接墨西哥城南都會區與市中心。

第12號線為埃布拉德出任市長時興建並通車，早在施工期間已被指有多項違規，2015年更有一半路線需關閉數個月作維修，慘劇恐影響其政治生涯。埃布拉德向死者致哀，形容事故是「可怕的悲劇」，他指會與當局合作進行調查，強調需追究責任。埃布拉德被外界視為2024年接任總統的大熱人選。總統洛佩斯亦表示會徹查。

路透社/美聯社/法新社/英國廣播公司