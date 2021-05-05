歐盟接種疫苗的進程目前仍落後英國和美國，歐洲藥物管理局（EMA）周二（4日）表示已開始對中國科興疫苗進行審批評估，以判斷其有效性和安全性，被視為中國疫苗進入歐盟的第一步。雖然各國陸續開始接種疫苗，但德國疫苗製造商BioNTech公司創辦人兼行政總裁吳沙忻（Uğur Şahin）認為，目前的全球疫情會持續至2022年中旬。

EMA發聲明稱，決定對科興疫苗進行審批，是建基於實驗室和臨床研究初步結果，研究表明疫苗能觸發產生抗體，或有助預防疾病。一旦疫苗相關數據出爐，專家將評估數據「以決定疫苗的保護作用是否大於風險」。

EMA：未收科興申請 對審批沒時間表

不過，EMA補充指至今未收到科興尋求在歐洲獲批准推出的申請，但在有足夠的證據支持正式的營銷授權申請之前，當局會繼續進行評估，對完成審批未有時間表。

EMA目前批准了4款疫苗可以使用，分別是輝瑞、Moderna、阿斯利康和強生疫苗。除了中國科興疫苗之外，EMA同時也在評估另外3款疫苗，分別是德國Curevac藥廠的疫苗、俄羅斯「衞星五號」（Sputnik V）疫苗和美國Novavax疫苗。

在EMA公佈消息前一天，世界衞生組織（WHO）助理總幹事西茂（Mariangela Simao）曾透露，WHO本周將決定是否批准中國國藥疫苗及科興疫苗的緊急使用。如果獲得批准，將標誌着中國疫苗首次進入世衞的緊急使用清單，可望讓中國疫苗更可進行廣泛推廣。

然而，中國疫苗的有效性一直備受質疑。科興疫苗的第3期臨床試驗在4個國家展開，但結果差距明顯，其中在巴西的試驗，其整體有效率和對需就醫病例的保護效力別為50.7%和83.7%。第三期臨床數據亦未發表在有同行評議的期刊上。

料印度等國明年中旬達致群體免疫

各國致力安排更多民眾接種疫苗，冀盡快擺脫疫情困擾，重新聚焦發展經濟。但BioNTech行政總裁吳沙忻周二在《華爾街日報》舉辦的行政總裁峰會上表示，發展中國家例如印度疫情反彈，反映疫苗仍處於供應不足，認為疫情將繼續蔓延，直至2022年中旬。

吳沙忻認為，只有達致全球程度的群體免疫，才能結束疫情。他認為，到2022年中旬，即使是印度般的人口密集國家，也可達到高接種率的目標，從而造就群體免疫。他又認為，由於事出緊急，建議各國政府可以考慮混合使用不同藥廠的疫苗等措施。

美聯社／美國《華爾街日報》

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