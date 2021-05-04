（北美通訊）美國佛羅里達州亨德里（Hendry County ）學區一名6歲女童因損毀學校電腦，而遭到校長體罰，用木板大力拍打其臀部；女童母親在現場偷偷拍下片段，轉交電視台後把事件曝光。

當地電視台「WINK-TV」報道，事發於上月13日，女童因損毀價值50美元的電腦設備，學校通知母親到場賠償。其後，女童母親被叫到校長室，卡特表示要用拍打（paddling）方式作為懲罰，但不諳英語的母親不理解其意思，只感到現場氣氛緊張，加上沒有閉路電視，遂以用手機偷拍整個過程。

片段中，女童趴在椅子上，學校書記塞爾夫（Cecilia Self）協助調整女童位置，卡特隨即拿起木板，大力拍打女童臀部三下。

女童母親在訪問中用西班牙文說，「我從來沒有像她（校長）那樣，充滿仇恨地打我的女兒，我從來沒有打過我的女兒。」她哭着說，「沒有人會相信我所拍下的片段」，但她情願犧牲自己的女兒，也要讓所有家長意識到學校內所發生的問題。

亨德里學區嚴禁體罰學生，該校區拒絕回應查詢；而受害人律師表示，州檢察院辦公室已介入調查，卡特和塞爾夫有機會面臨刑事起訴。

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