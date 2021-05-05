正懷第二胎的英國哈里王子夫人梅根撰寫新書《The Bench》，以繪本形式談論孩子與爸爸的相處，宣稱創作靈感源於自己以丈夫哈里和兒子阿奇（Archie）父子情所作的詩。不過，梅根素來跟父親關係不佳，父親沒有出席她婚禮，兩父女甚至鬧上法庭；而她跟哈里結婚後，讓哈里決定脫離英國皇室，甚至有傳哈里已跟皇儲父親反目。

梅根表示，新書的靈感來自在阿奇滿月時，她為以哈里和阿奇的父子情為題所寫的詩，再加入 Pixar 畫家 Christian Robinson的插畫，就變成這本有40頁的繪本。梅根亦為新書錄製有聲版本，預計下月8日趁父親節推出。

梅根表示︰「那首詩變成一個故事。」她形容 Christian Robinson用細膩的水彩畫風畫出各種生活當中父子相處之間的溫暖、歡樂、安慰，形容繪本對她和畫家都很重要。她本人亦有緊密參與製作過程，仔細描述想表達的父子情，「我希望《The Bench》會令每個家庭有共鳴」。

繪本其中一幅畫是，身穿軍服的哈里抱起並拋高兒子，身處屋內的媽媽隔着窗戶感動流淚。封面則是一顆樹和一張空長椅，並且寫上「梅根，薩塞克斯公爵夫人著」，售價12.99英鎊（約121港元）。

梅根被父指摘拒絕聯絡 哈里婚後出走皇室

不過，英國傳媒隨即替她翻舊賬，重提梅根已經3年沒有與76歲父親馬克爾說話。當2018年她嫁入皇室時，據稱馬克爾因臨時接受心臟手術而不出席婚禮，及後梅根曾入禀控告《星期日郵報》刊登家書，令父女不和的內情在法庭文件公開。而馬克爾多次透過傳媒公開指摘梅根和哈里拒絕聯絡，他甚至登門拜訪奧花雲費，交上親筆信，希望接受她訪問大談父女情破裂的前因後果。

除了她本人，哈里與她結婚後，跟家庭關係也轉差。哈里在婚後不只決定脫離英國皇室，並曾在奧花雲費的訪問指摘家人截斷對他的財政支援，但其後被揭曾揚言要財政獨立。外界估計他與父親皇儲查理斯的關係仍未破冰。

皇室傳記作者朱諾（Penny Junor）指︰「當兒子只有兩歲時，談父子關係很容易，但孩子長大後，問題就來了 — 就如梅根會發現她和爸爸之的問題，以及哈里和皇儲查理斯的問題。」

英國《太陽報》

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