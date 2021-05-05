紐約黑人婦要求亞裔女脫口罩不果後揮錘襲擊

美國紐約再有亞裔受襲擊，當地警方在周一公佈消息指，有亞裔女士在街上被一名陌生的非裔女士要求脫下口罩，她拒絕後，就被人用錘子襲擊頭部。據美國《紐約郵報》報道，遇襲的女子是31歲台灣女生。

事發在當地時間周日晚上8時40分，在紐約市曼哈頓第42街，兩名亞裔女子在街上行，一名非裔女士上前，要求她們除口罩引起衝突。閉路電視片段拍到，非裔女子手持硬物，向兩人的頭部揮去，受襲的兩女子都出手阻擋，其中一人用手上的類似酒瓶還擊，但仍不敵攻勢，非裔女士一度繞去亞裔女後方再向她頭部施襲，二人即時走避，雙方拉開距離後，一度再離遠對罵，最後兩名亞裔女子走開。

遇襲的31歲亞裔女子頭部被割傷，已送院治理，她表示感到震驚，稱自己在紐約市已住了兩年，一生都未遇過類似的事。其同行的29歲女子沒有明顯傷勢。紐約警方仇恨罪小組已展開調查，截至當地周二早上，仍未拘捕到疑犯。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）呼籲紐約市民跟亞裔團結：「如果有人對亞裔紐約民眾施加暴力或偏見，必將承受後果。」

台灣外交部北美司副司長陳慧蓁表示，駐紐約辦事處掌握狀況中，知道基本狀況，但當事人沒有正式和駐處聯繫。外交部表示，辦事處獲悉相關消息後，已於第一時間向紐約市警察局(NYPD)洽查瞭解相關情形。辦事處已向警方主動提供聯絡，並說明願隨時提供當事人所需協助。迄今當事人或家屬都尚未向外交部或駐紐約辦事處求助，因此，外交部與外館目前仍透過多重管道協尋中。

外交部強調非常重視海外僑胞及留學生安全，並與駐美各處一直持續關注及掌握近期在美國發生若干仇視亞裔暴力事件的最新發展。外交部譴責任何形式的暴力行為，包括種族仇恨及歧視、言語及肢體暴力。駐美各處將繼續與旅美僑胞及留學生保持密切聯繫，隨時提供必要協助。外交部及駐美各處也提醒旅美國人、僑胞、留學生等務必隨時注意個人安全。

美國全國廣播公司／台灣新聞網

曾上太空法國名酒料以$780萬拍出

佳士得（Christie’s）拍賣行周二公佈將拍賣一支曾上太空，圍繞地球飛行14個月的法國紅酒，預計拍賣金額可高達100萬美金（780萬港元）。

負責運紅酒上太空的是歐州私人火箭製造公司「Space Cargo」無限公司，在2019年11月，公司運載12支出產自波爾多（Bordeaux）的「Petrus 2000」名酒，去到國際太空站，當時是全球首項私人公司應用太空研究的項目。這批紅酒在今年1月從太空回到地球，負責運載的是SpaceX。紅酒留在太空的時間一共有440日，圍繞地球飛行約30億公里。

紅酒運返地球後，先送返波爾多開箱，與同一批在地球熟成的紅酒對比，據指有品酒師認為味道有明顯分別。正常一支「Petrus 2000」售價為5366美元（4.2萬港元），國際酒品拍賣師代表特里普特里（Tim Triptree）透過聲明表示，將紅酒放上太空是重大的一步，希望有助業界了解紅酒熟成的知識。

路透社

以色列總理錯過組閣時限

以色列總理內坦亞胡（Benjamin Netanyahu）被控貪污、詐騙及背信罪，身陷官司及仕途困境。以色列3月舉行兩年內第四次大選，未有政治聯盟取得國會多數議席，總統里夫林（Reuven Rivlin）在大選後給予內坦亞胡4周的限期籌組聯合政府。

但限期在周二已過，內坦亞胡未及組織新政府，意味他將失去執政機會，令其領導的右翼聯合黨（Likud）在12年內首次變為在野黨。現時里夫林將會見13個獲得議會議席的政黨，商討組成執政聯盟。相信里夫林會將執政的機會給予聯合黨敵對的其中一個政黨，而後要求國會選出一人當總理。如果此方案仍失敗，以色列可能要在秋季再舉行多一次大選。

英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）