根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.53億、死亡人數超過322萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,251萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.8萬。印度確診人數突破2,000萬，死亡人數超過22萬。巴西確診人數超過1,486萬，死亡人數超過41.1萬。法國確診超過570萬。土耳其、俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞等10國確診宗數均超越100萬大關。

《泰晤士報》：英今秋為50歲以上人士打第三針

英國《泰晤士報》周二報道，英國將在今秋為50歲以上人士打第三針疫苗，目標在聖誕前根除病毒威脅。

「第三針」計劃由英格蘭首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）監督，目前有兩個選項，一是提供為抵抗變種病毒株而改良的疫苗，另一個是打輝瑞／BioNTech、牛津／阿斯利康或Moderna的第三針。三種疫苗都是英國目前為公眾接種的。

路透社

拜登：冀美國國慶日前為70%成人打針

美國總統拜登周二宣佈新目標，7月4日國慶日之前70%成人接種至少1劑疫苗，並為1.6億人完成疫苗接種。官員表示，「如果美國向那個目標邁進，將有更多人得到保護。」

拜登又宣佈，美國4萬間藥房將開始提供毋須預約疫苗接種服務，他又鼓勵州立診所提供無預約接種。

《福布斯》／路透社

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