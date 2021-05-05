社交平台facebook（fb）監督委員會周三公佈，將維持fb在1月7日的決定，限制美國前總統特朗普在其fb專頁及fb旗下Instagram（Ig）發帖文，但稱fb無限期的停用，是不確定及沒有標準的懲罰，因此要求fb在六個月內檢討有關事件，制訂新的罰則，意味特朗普未必會被永久禁用該平台。有關決定勢將成為社交平台如何處理世界領袖發表具爭議性內容的先例。

特朗普在公佈後批評Facebook、Twitter及Google的行為是「完全不光彩的行為」，應該付出政治代價。

監督委員會的聲明指出，fb一般的罰則是移除違反規則的內容，實行有時限的停用，或永久地封鎖專頁及賬戶。fb一方則有30日時間去回應監督委員會的決定。

特朗普在今年1月6日國會衝突期間，曾在fb上發布影片，向正闖入國會的支持者說：「我們愛你們，你們很特別。」翌日即相繼被fb、Ig、Twitter和YouTube等社交平台封殺，其中fb及Ig無限期禁止特朗普在該平台上發貼文。fb行政總裁朱克伯格當時指讓特朗普繼續使用平台的風險太大，指他「明顯想利用餘下任期打擊和平合法的權力轉移」。

fb仍成立監督委員會跟進類似事件。委員會就今次個案已接收逾9,000則意見，這個類獨立委員會有fb「最高法院」之稱，由來自全球的法官、政策專家和記者等人組成，處理有關內容審查的個案，自去年10月開始運作後至今已接收用戶逾22萬宗上訴，但至今只作出八宗裁決，其中六宗推翻fb原本決定。委員會發言人泰勒在決定公布前指，該會並非就個別議題作出意見，而是就公司面對最困難的內容爭議作決定。

法新社/美聯社/美國《華爾街日報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）