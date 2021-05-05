西班牙首都馬德里區提前選舉有結果，現任主席阿約索領導的右翼人民黨大勝，贏得65個議席，比上屆多一倍，雖然距離議會過半還欠四席，但阿約索已篤定連任，形容馬德里選民已對首相桑切斯的中央左翼聯合政府投不信任票。

將與極右呼聲黨組新政府

今次地區選舉被視為牽動西班牙未來全國政局的左右對決，阿約索一直抵制桑切斯政府的嚴厲防疫限制，令馬德里成為全歐洲唯一在疫情大爆發期間，酒吧餐廳仍然開放的主要首都城市。阿約索被轟把經濟考量置於民眾健康之前，但選民顯然是認同她的做法。

選前，桑切斯深知此仗重要性，由副首相伊格萊西亞斯辭職參選，領軍挑戰阿約索。豈料三大主要左翼政黨的議席加起來，比人民黨還要少，雖然伊格萊西亞斯的「我們可以黨」有所進賬，但未能扭轉敗局，他已宣佈引咎退出政壇。

人民黨和公民黨組成的馬德里區聯合政府瓦解後，阿約索3月宣佈提前選舉，雖然疫情下投票看似是兵行險着，但她拿揑得相當準確，除了成功令左翼力量萎縮，原本有26席的公民黨更是全軍覆沒，被掃出馬德里區議會。

主張反移民和反伊斯蘭的呼聲黨也有斬獲，贏得13個議席，比上屆多一席。外界相信，阿約索會跟這個極右政黨結盟籌組新政府，呼聲黨主席阿瓦斯卡爾已急不及待表態，稱願意協助阿約索「把左派攆出馬德里政府」。

英國《衛報》