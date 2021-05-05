特朗普在fb獨立監督委員會有裁決前，前日率先推出新網誌「來自特朗普的書桌」，其帖文可分享至他被禁足的fb和Twitter。特朗普昨天在監督委員會公佈決定後再在網站發聲明，重申選舉舞弊。

新社交平台即將公佈

網誌是特朗普原本的個人網站新增設的頁面，界面像留言板，讓特朗普發佈帖文，並設有鍵連按鈕讓用戶分享到自己的社交網賬戶。目前內容主要重複指控去年大選不實。特朗普團隊前日發佈新影片，畫面包括他被社交網封殺的新聞和他在海湖莊園的寓所，寫道「在沉默和謊言的時代，出現自由的燈塔。由特朗普的書桌帶來一個可安全地暢所欲言的地方。」

Twitter回應指並不會禁止用戶分享該網站的內容，只要有關內容不違反平台守則，但意圖藉此規避禁令，如模仿一個被停用的賬戶，則不獲容許，平台會查找是否出現有關行為。fb未有回應會如何處理從該網站分享的內容。

消息指該網站由特朗普前競選經理帕斯卡爾創立的數碼服務公司架設。特朗普高級顧問米勒推文指這網站不是特朗普早前計劃打造的社交平台，「就此我們即將公佈更多細節」，又指「大家可從特朗普的網站找到他最新的聲明和他首個任期的施政重點」。特朗普在網站上批評黨內死敵，包括眾議員麗茲切尼，後者是共和黨在眾議院的第三把交椅。黨內消息指她下周三將面臨被逼宮。她曾投票支持彈劾特朗普，又公開不點名批評其選舉舞弊的指控是「毒害民主制度」。

路透社