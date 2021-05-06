國際知名珠寶品牌Pandora周二宣佈，日後的珠寶系列將採用更「環保」的人工鑽石取代天然採礦鑽石，價格為真鑽的三分一，誓言要帶領業界，以新政策「改革市場」。

Pandora宣佈正轉用人工鑽，日後更只會採用人工鑽，而這些人工鑽石是在英國的研究室生產。行政總裁拉西克（Alexander Lacik）指，此舉不但令鑽石價格變得更親民，公司供應鏈也變得更穩定、有道德及可追溯產地。Pandora沒有公開特定珠寶的價目表，只說以人工鑽石製作的珠寶，會是真鑽石珠寶的三分一左右。

根據珠寶專家網站The Diamond Pro數據，配有1卡「VS2」質素鑽石的珠寶，價格大約為3600鎊（3.89萬港元），而同等質素的天然鑽石珠寶約為5300鎊（5.7萬港元）。

強調毋須在質素上妥協

拉西克強調，即使是人工鑽石，亦毋須在質素上有所妥協，會採用跟真鑽石一樣的4C（即成色、淨度、車工和重量）準則生產。他表示，珠寶可以以低過天然鑽石的成本生產及零售，「我們基本上可以創造出與天然鑽石相同的成品，但是價格卻非常、非常地不同」。

Pandora新的人工鑽珠寶系列「Pandora Brilliance」周四（6日）在英國上市，明年才會向全球推出，系列包括項鍊、耳環和戒指，價格由350美元（2,730港元）起。

除了價格和質素，人工鑽石也標榜更加環保，避免了採礦構成的問題。雖然加拿大、非洲及全球其他地方都有鑽石採礦場，但礦場引致的環境問題不絕，包括土地受侵蝕、野生動物棲息地受破壞以及森林砍伐等，礦場留下的凹坑也可能造成危險。

英國《每日郵報》/英國廣播公司

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