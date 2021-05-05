轟動美國的白人警察跪殺黑人案審結兩周後，謀殺罪成面臨監禁40年的前警員喬文（Derek Chauvin）不服結果，其代表律師主張案件太受關注、法庭與檢方犯錯，以及陪審團承受「基於種族的壓力」等多項理由，令喬文未獲公平審判，提交動議要求將案件重審。

45歲的喬文去年5月在明尼阿波利斯市，以膝部壓住46歲非裔男子弗洛伊德（George Floyd）頸部九分多鐘，導致已被鎖上手鐐的弗洛伊德窒息死亡。喬文被判二級與三級謀殺及二級誤殺共三罪成立。由於鮮有警察殺人獲罪，該案被視為歷史性裁決。

喬文的律師納爾遜前日向審理該案的法官卡希爾提交動議指出，法庭濫用酌情決定權，包括拒絕辯方要求改變審判地點、未隔離陪審員以免他們受外界影響，都是錯誤，是剝奪了喬文獲公平審判的權利。納爾遜另要求聆訊推翻陪審團裁決，理由是陪審員在審理過程中受到「與種族有關的壓力」而有過失行為。但訴訟未提詳情。

陪審員曾穿BLM上衣

納爾遜提出重審要求前，該案陪審員之一米切爾參加一次集會的照片曝光，相中可見他身穿有民權領袖馬丁路德金肖像、「把你們壓住我們頸部的膝蓋移開」口號與代表「黑人的命也是命」的BLM字樣T恤，令人對他的公正性產生質疑。

此案遴選陪審員時曾問案發後曾否參加反對警暴示威；米切爾強調當日答案真確，因該次是紀念馬丁路德金的活動。有法律專家估計納爾遜會以該照片作為上訴依據，但在其重審訴狀並未提及。對於辯方要求重審，代表死者家人的民權律師克倫普在Twitter推文「不不不。有罪有罪有罪」表達了強烈反對。

律師：不大可能推翻

得出罪成裁決的案件，辯方申請重審是常見，所提理由亦多是上訴理據；若重審要求被駁回，辯方在上訴方面將多一重考慮。熟悉案情的多名律師認為，要推翻喬文罪成的裁決是不大可能。

挑選陪審員專家則指，米切爾的答案可能屬「技術上正確」，因該次活動定性是紀念活動非示威，但陪審員是否有偏見、是否影響審訊結果等等，都得由法官定奪，陪審團「犯錯、批准重審的門檻很高」，對已有裁決、以及像本案般獨特的情況，法官尤其不願輕言審訊無效。

美聯社/路透社/法新社