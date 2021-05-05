美國三藩市前日發生懷疑針對亞裔人的襲擊，兩名亞裔婦人受傷，警方數小時後拘捕疑犯，暫時未能確認案件是否屬於仇恨罪行。

紐約台裔女遭鎚打

現場是市場街附近，目擊者稱一名男子走近巴士站持刀襲擊兩名亞裔婦人，形容兇刀很大把，刀刃上有像軍刀的孔，其中一名遇襲婦人的外套被刺到露出羽毛，又指兇徒犯案後並無立即逃跑，「他像甚麽都沒有發生過步行離去」。當局證實遇襲婦人分別65歲和85歲，警方則在數小時後，在案發現場附近街道拘捕一名54歲本地男子，但無交代兇徒是否有預謀襲擊兩人，還是仇恨罪行。三藩市灣區近幾個月多次有亞裔人遇襲，在3月一名77歲華裔婦人和一名83歲越南裔男子分別在市場街附近，懷疑被同一名白人男子襲擊。

另外，紐約警方公開片段，兩名分別31歲和29歲的亞裔女子周日晚上在曼哈頓街頭遇襲。一名女子突然走近兩人自言自語疑似醉酒，來自台灣的受害人與友人加快腳步想離開，對方高叫「脫下那個該死的口罩」，受害人大驚之際，突然感到自己頭部遭硬物撞擊。警方指，疑犯揮鎚襲擊受害人。受害人稱前年來到紐約攻讀碩士學位，疫情期間在台灣與父母團聚，上月才回到紐約開始找工作。她目前計劃回台灣，等情況較安全些再赴紐約。

美國廣播公司/《紐約郵報》