過去一年針對亞裔的仇恨犯罪大幅增加，亞美促進公義組織（Asian Americans Advancing Justice，簡稱AAAJ）積極推廣「旁觀者介入計劃（Bystander Intervention Initiative）」，希望民眾目擊口頭騷擾或肢體暴力時，可以在安全情況下援助受害人，提高社區內互助意識。

駐洛杉磯記者：張紫茵

根據「停止亞裔仇恨組織」統計，去年有超過3,800宗針對亞裔的仇恨犯罪報告；AAAJ洛杉磯分部總裁Connie Chung Joe接受《蘋果》訪問時表示，AAAJ所設的舉報網站，亦收集了超過700宗有關仇恨犯罪的通報，但她認為就算合計目前所得的報告數字，亦只是冰山一角，未能完全反映真實情況。「最近皮尤研究中心有一項調查，指自疫情開始以來，30％的美國亞裔人士曾遇過種族歧視及騷擾，以目前在美國有2,300萬亞裔人來計算，就得出個案不只是數千宗，而是數以萬計。」

對目前情況，民間組織及團體都苦無對策。AAAJ就希望推廣「旁觀者介入計劃」，教育大眾在目擊口頭騷擾或肢體衝突時，如何能有效地介入並平息事件。計劃提出「5D」基本方案，包括「Distract（分散注意力）, Delegate（委托他人）, Delay（延後）, Direct（直言）, Document（紀錄）」。目擊者可首先通過和涉案人對話，讓緊張狀態降溫，或是用其他方式讓他們將注意力轉移到別處；另外，亦可找一位居於權威地位的人，請求他們協助；或是等待風波過去後，查看受害者的狀況；在情況許可下，目擊者可試試直斥犯案人的騷擾行爲；也可以拿出手機拍攝，將事發過程錄像保存。

Connie表示，組織正提供1小時免費培訓，希望大眾可以裝備自己，當遇到有人被騷擾時，可以在安全情況下挺身而出。培訓將以視訊方式推出，目前先以英語教學，稍後會加推中文﹑韓文﹑菲律賓語﹑越南語等多種語言。

目前不少仇恨犯罪及騷擾均是針對長者及女性，Connie認為很多亞裔人士因語言阻礙﹑對於被騷擾感到羞恥，覺得報警沒有用處等，而沒有即時求助及報案。她認為，儘管有時候無法拘捕涉案人士，但遇上這些事情時報警，亦是留下一個憑證，希望受害人可以勇敢站出來，讓更多人關注問題有多嚴重。

「很多亞裔長者擔心人身安全，而不敢去散步或超市買菜」，Connie表示，新聞報導很多很嚴重的仇恨個案，令到長者憂心忡忡，但是這只佔整體仇恨個案5%至10％，更多的是口頭騷擾或衝突。除希望「旁觀者介入計劃」能為受害人提供更多協助外，Connie亦建議長者多學幾句英語傍身﹐如遇上口頭騷擾或肢體衝突時，可試用英語叫停對方，例如大呼「停止」﹑「不要再騷擾我」﹑「有沒有人可以幫忙」等；另外亦可隨身帶一個哨子，遇到危險時可以吹哨子引人注目，並尋求協助。她希望社區內可以建立互助小組，鄰里間互相照應。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）