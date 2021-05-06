微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）與妻子梅琳達日前宣佈結束27年婚姻，外界同時關注蓋茨夫婦的慈善基金長遠發展，有學者擔心離婚會影響基金會管理，甚至不再兌現捐出身家給基金從事慈善活動的承諾。

儘管蓋茨和梅琳達促請外界尊重他們和家人的私隱，但兩人成立的「比爾與梅琳達蓋茨基金會」會否受離婚影響備受重視。基金會擁有近500億美元（約3,884億港元），每年向全世界捐獻約50億美元（約388億港元），而他們在2010年承諾會捐出一半身家給基金會從事慈善活動。

學者憂破壞基金會管理

曾撰書講述蓋茨夫婦基金會的作家麥克戈伊（Linsey McGoey）認為，慈善業也關注兩人的離婚，因為以往類似這種婚姻裂痕，有時會造成基金會破壞性轉變。

英國著名對沖基金經理人霍恩（Chris Hohn）2013年與妻子離婚，他們創立的兒童投資基金會（CIFF）亦捲入一場漫長的法律糾紛，官司直到去年才正式落幕。英國最高法院終宣判CIFF向霍恩太太的慈善基金撥付3.6億美元（約28億港元）。

不過麥克戈伊亦認為，對於由三位受託人蓋茨夫婦和「股神」巴菲特管理的基金會進行改組，或許也有益處，「一個由一小群人如此緊密運作的組織，不一定有利於各種想法，也不能確保廣泛代表到不同意識形態觀點」。

離婚律師認為蓋茨捐身家承諾不變

對於有指離婚或影響蓋茨夫婦將捐身家予基金會的承諾，曾處理富豪離婚案的紐約律師莫斯（Susan Moss）則不同意，她認為出於對慈善事業的承諾，通常有三管齊下的確定，「夫妻雙方都要知情、都要達成共識、而且都在事前已作出承諾，而非在離婚後」。她認為這三個條件都已經滿足，不會影響蓋茨夫婦捐出財產。

彭博社／美聯社

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