泰國懲教部門周四公佈，2月因涉嫌干犯冒犯王室罪被捕、並遭還柙至今的律師阿農（Arnon Nampa）在獄中感染COVID-19病毒，正接受治療。阿農的facebook專頁亦證實他患病，並被送到曼谷的懲教醫院。此外，泰國法院周四批准同被指控冒犯王室罪的示威領袖帕努沙亞（Panusaya Sithijirawattanakul）保釋。

36歲的阿農自2006年起，接下多宗人權官司，他去年積極參與抗爭，為學生領袖提供多項建議，但與另外多人2月被捕，其後遭政府禁止保釋。阿農早前入選《時代》雜誌百大次世代人物（TIME 100 Next），當時提名他的《時代》駐東亞記者康貝爾（Charlie Campbell）指，阿農鼓勵泰國青年提出改革王室，更多次被捕。

泰監獄4月至今錄近500病例

懲教官員稱，阿農周三接受病毒測試時被驗出呈陽性，隨即被送到設於監獄內的醫院治理。阿農3月時曾投訴獄警在晚間11時多以至凌晨2時多，試圖安排他和其他還柙人士進行病毒測試，質疑有人試圖藉此虐囚，當時懲教當局強調有恰當履行職責。泰國清邁、那拉特越和曼谷的監獄自4月起，合共發現最少475宗COVID-19感染個案。

法院在當地時間周四再開庭，審理兩名示威領袖巴利（Parit Chiwarak）及帕努沙亞（Panusaya Sithijirawattanakul）的保釋申請，但因巴利曾與在獄中感染COVID-19的人士同倉，預料其審訊將押後。巴利3月中旬起絕食，抗議當局不安排保釋，堅持46天後上周因健康惡化送院，當時其體重較絕食前下跌12.5公斤。

另一示威領袖獲准保釋

學生示威領袖帕努沙亞已被扣留幾周，至周四終於獲法院批准保釋。其律師指，保釋條件包括她必須留在泰國，被傳召時要出庭，以及不可再冒犯君主。

路透社/泰國《曼谷郵報》

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