七大工業國組織（G7）外長級會議周三閉幕，到訪英國的美國國務卿布林肯亦接受英國廣播公司（BBC）訪問，被問到對中國在西方投資時，布林肯形容西方「需要對該些投資的本質非常小心」，當中國投資具戰略意義的資產時便應更審慎。

布林肯重申，美國總統拜登的政府無意壓制中國發展，亦不會強迫其他與中國有利益關係的國家從美中之間二選其一，只想捍衞以規則為基礎的國際制度，強調這制度已由美國、英國和其他國家守護數十年，亦對世界各國有利。布林肯形容任何國家如違反承諾，或試圖破壞以規則為基礎的國際制度，各國便會群起反對，強調這並非壓制中國，而是捍衞世界和平、進步和穩定的基礎。

歐盟官員日前透露已暫停《中歐投資協定》審議程序，歐盟同時宣佈有意限制「獲外國政府補貼的外國企業」收購歐盟成員國企業或取得歐盟成員國政府合約。

「美將回應俄魯莽及侵略行為」

布林肯亦提到美國其他外交議題，稱華府不會把焦點放在俄羅斯總統普京或任何人身上，而是會看俄羅斯採取甚麼行動，若俄方作出魯莽或侵略行為，例如發動黑客攻擊、干預美國大選、以至迫害納瓦爾尼（Alexei Navalny）等反對派領袖，美國便會回應，但稱期望美俄能建立更穩定關係。

至於英國脫歐，布林肯稱美國最關注的是愛爾蘭島和平，形容對拜登而言「無論發生甚麼事，都要保留《受難日協議》帶來的好處」，亦要時刻銘記北愛爾蘭的政治和經濟穩定。

中東問題方面，布林肯重申美國希望重返伊朗核協議，但至今未知伊朗是否也同意重返談判桌。布林肯又指，美國即使撤出阿富汗，但仍會參與阿富汗事務，該區周邊國家亦應運用影響力，讓阿富汗繼續進步。

英國廣播公司/路透社

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