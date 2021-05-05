【審查爭議】社交平台facebook監督委員會昨日公佈，將維持fb在1月7日的決定，限制美國前總統特朗普在其fb專頁及fb旗下Instagram發帖文，但稱fb無限期的停用，是不確定及沒有標準的懲罰，因此要求fb在六個月內檢討有關事件，訂出新的罰則，意味特朗普未必會被永久禁用該平台。有關決定勢將成為社交平台如何處理世界領袖發表具爭議性內容的先例。

監督委員會的聲明指出，fb一般的罰則是移除違反規則的內容，實行有時限的停用，或永久地封鎖專頁及賬戶。fb一方則有30日時間去回應監督委員會的決定。fb全球事務及通訊總監克萊格（Nick Clegg）稱fb 1月的決定是必須及正確，會考慮委員會的決定及決定採取甚麼行動。

特朗普在今年1月6日國會衝突期間，曾在fb上發佈影片，向正闖入國會的支持者說：「我們愛你們，你們很特別。」翌日即相繼被fb、IG、Twitter和YouTube等社交平台封殺，其中fb及IG無限期禁止特朗普在該平台上發帖文。fb行政總裁朱克伯格當時表示讓特朗普繼續使用平台的風險太大，指他「明顯想利用餘下任期打擊和平合法的權力轉移」。

不過此舉令fb「左右為難」，有分析批評fb沒有及早對特朗普採取行動，讓他多年來因為作為政治領袖的「新聞價值」，可不被規管地發放仇恨言論；特朗普支持者則批評平台立場偏頗和扼殺反對聲音，公民自由倡議者，甚至德國總理默克爾也批評封殺令「有問題」。

朱克伯格：不應由企業處理

朱克伯格回應相關指控，直言這種工作不應由私人公司來處理。不過fb仍成立監督委員會跟進類似事件。委員會就今次個案接收逾9,000則意見，這個獨立委員會有fb「最高法院」之稱，由來自全球的法官、政策專家和記者等人組成，處理有關內容審查的個案，自去年10月開始運作後至今已接收用戶逾22萬宗上訴，但至今只作出八宗裁決，其中六宗推翻fb原本決定。委員會發言人泰勒決定公佈前指，該會並非就個別議題作出意見，而是就公司面對最困難的內容爭議作決定。

專家料難終結爭議

哥倫比亞大學騎士第一修正案研究所的行政總監賈弗亦指，今次決定遠非只是評估特朗普言論：「我相信委員會會利用今次機會，讓外界看到fb對其平台設計的決定。這些決定的過程外界一般難以看見，但就主宰哪些言論可在平台上，以何等速度傳播、誰可在怎樣的情況下看到。」研究所建議fb應「就平台或曾如何影響國會衝突進行獨立調查」。

不過亦有專家認為今次決定不大可能終結有關內容審查的爭議，認為有關決定是由一個非民選、毋須問責的企業和其自行委任的審核員所作出。

「對抗數碼仇恨中心」行政總裁艾哈邁德亦指：「規矩由fb訂立，法官、陪審員、行刑者都是自己人，控制上訴庭和最高法院。其決定卻影響我們的民主、國安和生物安全。」

法新社/美聯社/美國《華爾街日報》

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