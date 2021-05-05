（北美通訊）自疫情後 興起大熱的美國健身器材品牌「Peloton」，旗下一款「Tread+」跑步機被指出現安全問題，造成一人死亡、多名兒童受傷；上月仍拒絕回收產品的Peloton，在聯邦監管機構壓力下，終以安全為由宣佈回收所有「Tread+」和「Tread」跑步機，並就當初拒絕回收產品致歉。

Peloton總裁科利（John Foley）與美國消費品安全委員會（US Consumer Product Safety Commission，下稱CPSC）發表聯合聲明中表示，「Peloton在最初回應『CPSC』召回Tread+跑步機的要求時，犯下錯誤，我們應該一開始便與他們進行更有成效的合作。」

目前，公司已停止出售相關跑步機，並向消費者提供退款，包括輕型跑步機「Tread」和高級跑步機「Tread+」，售價分別為約2,495美元（約1.9萬港元）和4,295美元（約3.3萬港元）。

CPSC上月中曾警告，「Tread+」跑步機導致多名兒童受傷及一人死亡，警告用戶立即停用，並敦促Peloton回收產品。委員會指，錄得72宗涉及人、寵物和物件被拉進Peloton跑步機底下的意外報告，三分一案件牽涉兒童。

CPSC發言人指出，Tread跑步機的設計不同於一般跑步機，其機身較高，採用板條式跑帶，且沒有加設擋板，以防止外來物品捲進底部；這些因素都有可能引起安全問題，目前仍對該跑步機進行產品評估。

跑步機評論網站TreadmillReviewGuru.com指出，Peloton跑步機傾斜度可調整至15%，並配備一台「印象深刻且強勁」的摩打，速度可達每小時12.5英里。網站指，該跑步機操作亦有別於一般跑步機，按鈕位置較低，令兒童容易觸及。

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