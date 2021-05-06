英國劍橋公爵威廉與夫人凱蒂有新搞作，兩人周三在YouTube正式開設聯名頻道，並上載首條長25秒的歡迎片向支持者問好。影片在短時間內已累積逾100萬次點擊、超過5萬個讚好，頻道亦已獲逾21萬人訂閱。

威廉和凱蒂的YouTube頻道名為「劍橋公爵與公爵夫人」，自我介紹為「劍橋公爵與公爵夫人的官方賬戶」，並顯示這賬戶在去年10月已開戶，如今才正式公開及發佈首段影片。

威廉與凱蒂在頻道發佈的首條影片以有趣生動為主調，兩人在影片開首坐在梳化，威廉打趣向凱蒂說：「小心點說話，因為這些人都錄下了一切」，凱蒂隨即大笑回應「好」。影片其後輯錄威廉和凱蒂歷來包括外訪等活動精華，並配上輕快的電子音樂。

直至影片最後數秒再節錄了威廉夫婦對話，凱蒂向威廉說：「你說『R』時不用捲舌的。」威廉說：「不用嗎？」，凱蒂再答「不用」。英媒指這一小片段是攝於3月的聖柏德歷節（St Patrick’s day），當時威廉是用愛爾蘭語祝大家節日快樂。

IG賬戶一同改名

除了最新影片，兩人的頻道還設立多條播放清單，收錄多條英國皇室發佈的影片，內容以兩人的皇室服務和演說為主，估計未來頻道將上載更多獨家影片。另外，威廉和凱蒂亦把肯辛頓宮的官方Instagram賬戶，同樣改名為「劍橋公爵與公爵夫人」。

網民都紛紛留言表示歡迎威廉和凱蒂加入YouTube，形容兩人是「美好的一對」，亦有人表示「歡迎未來的國皇和皇后」。

英國《衞報》/天空新聞/《每日星報》/中央社

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