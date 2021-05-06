英國今天（6日）舉行多項選舉，包括倫敦市長、倫敦市議會在內的多個地區政府選舉，英格蘭及威爾斯警政專員、蘇格蘭議會、威爾斯議會選舉等。持BNO港人若在選民登記截止前登記，便可成為是次選舉的選民。流亡到英國的鄭文傑首次在英國投票，認為應盡公民責任行使當地的公民權利，亦希望能透過選票將港人聲音帶進英國選舉；亦有首次在英國投票的港人表示，過去在香港投票多以候選人的政治取態為主，但在英國投票，會更留意候選人的政綱及對民生議題的見解及看法。

駐英記者 李雨夢報道

今日英國多地舉行選舉，當中焦點之一為倫敦市長選舉，共有20人參選，包括尋求連任的現任市長簡世德（Sadiq Khan），部分市長候選人亦有打過「香港牌」。疫情緣故，是次選舉沒有太多拉票活動，市內亦無太大選舉氣氛。目前居於倫敦的英國港僑協會創辦人鄭文傑，今日也是他來到英國之後，首次以選民身分參與英國的選舉。

對於首次在英國以選民身份投票，鄭文傑直言心情有點緊張，「對我嚟講都係新鮮嘅，英國呢度有更大幅度嘅民主，喺香港最多只可以選直選議員，仲有好大部分係唔關我事」。流亡到英國，擁有選票對他而言意義重大，「自己手上有一票，先話到比自己知自己係一個一等嘅公民，行使自己嘅公民權利對我嚟講都係好大嘅滿足感」。

回想起過往在香港投票的經歷，鄭文傑指雖然明白當時的選舉仍然是有所限制，「但以前都會覺得自己嘅投票好重要，因為會覺得喺有限制嘅選舉裡面﹐我投嘅候選人係能夠幫我實踐更大空間嘅民主」。然而來到英國這個被譽為「老牌民主」的國家之後，他的感覺卻有所不同，「個感覺係好生活化，會多啲留意民生議題、社區議題，因為咁先認識到邊個候選人或者政黨係符合我自己理念，然後先至去投票」。

除了民生議題外，候選人是否熟悉及關注香港議題，也是鄭文傑其中一項考慮的因素，「點樣將香港議題帶入去、運用我哋嘅選票去問候選人，對於香港人權狀況、我哋喺英國嘅安全問題，係咪可以有更好嘅政策措施？」雖然今次只是地方選舉，候選人無可避免主打市政議題，例如治安、環境、房屋等，但鄭文傑表示，將來會有國會選舉，港人仍然可以成為選民，「到時影響到就係核心政治問題，講緊係同歐洲、中國嘅關係，或者係香港同新疆嘅人權議題」。

在倫敦居住了一年多的Katie（化名），今日亦是首次在英國參與當地的選舉投票。對於在香港與英國投票的分別，她直言感到很明顯的差別，在香港過去並非完全直選的制度下，候選人政治取態成了優先考慮的因素，「喺香港投票唔會點睇政綱，係以政治取態去決定究竟投邊個，可能係根據民主、建制去投，但嚟到英國無話係長期投邊個黨，反而係睇多咗佢哋對民生議題嘅取態」。

打算長期居住在倫敦的她表示，對於是次倫敦市長選舉，她亦是會以各候選人對於民生議題的意見及看法來作出選擇，「因為我覺得我都住咗喺度一段足夠嘅時間，我會知道我想我嘅community會係點，我想我嘅倫敦生活會係點，例如一啲單車基建、環保議題我都會去留意」。然而，多數剛抵英的港人，或會較為留意候選人對於香港議題的表態，Katie對此表示理解，「香港人關注返香港議題，因為對於香港人嚟講就係佢哋嘅民生議題，一啲嚟到嘅香港人會關注嘅議題應該會同local關注嘅幾唔同」。

對比兩地選舉，Katie感嘆像是活在平行世界裡，「呢度一邊揭緊Mayor（市民）嘅政策，可能有啲好空泛、有啲好Radical，但你有得揀，呢啲Candidate可以出現喺同一本書仔。但另一邊有一班人會因為參與選舉而被捕，就覺得好似平行世界咁，我覺得係幾感觸嘅」。

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