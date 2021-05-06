聯合國周三警告，全球正面臨助產士嚴重短缺，威脅數以百萬母嬰的性命。

聯合國人口基金（UN Population Fund）、世界衞生組織及國際助產士聯盟（International Confederation of Midwives）的聯合研究發現，目前短缺的90萬名助產士，相當於1/3全球所需的助產勞動力，助產士短缺讓數百萬名婦女和新生嬰兒性命面對風險。

研究報告指出，世界各國如果現在開始招募人才、展開訓練，到了2035年，就能避免2/3分娩死亡的情況。根據最新估計，每年死產數字約有200萬宗，新生嬰兒死亡約有240萬宗，孕婦懷孕期間或分娩過後死亡約有29.5萬宗。

聯合國發聲明指：「疫情危機情況更加惡化，因婦女和新生嬰兒的健康需求遭忽視、助產服務被打斷，助產士改派至其他衞生服務單位。」助產士短缺「正造成可怕的全球性死亡，而這類死亡是可預防的」。

聲明又說，如果有足夠助產士，估計每年可望挽救430萬人的生命，並提及性別不平等是造成助產士短缺的一大原因。

聯合國表示，女性佔所有助產士的93%及全球護士的89%，而聯合國認為衞生醫療體系未有把婦女和女性的性與生殖健康需求列為當務之急。

中央社

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