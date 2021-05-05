七大工業國組織（G7）外長在倫敦一連三天會議周三結束，會後發表聯合公報，指摘北京當局是欺凌者。批評中國侵犯人權並打壓民主派，呼籲中國尊重人權和基本自由，並承擔並履行與其全球經濟地位相稱的經濟義務與責任。

G7外長全長27頁、1.24萬字的公報中，提及全國人大3月通過閹割香港選舉制度決定，呼籲中國遵守《中英聯合聲明》及《基本法》中列明的國際承諾及法律義務，尊重香港高度自治、權利與自由，呼籲中國和香港當局停止針對捍衞權利、自由和民主價值的人，維持司法獨立，確保案件不轉交中國內地處理。

公報譴責中國恃着經濟力量而欺凌他國，說：「G7成員國支持開放社會，也支持在透明而可預測的國際規則標準下進行的公平貿易，因此我們一致關注破壞貿易、投資、開發融等自由公平經濟系統的做法。」他們表示會合作在面對任意而強制的經濟政策時，促進全球經濟彈性。

英國外相藍韜文說，中國需要「照照鏡，聽聽意見，遵守基本國際規則」。但他表示，G7成員國尋求一套具建設性而經認真調整的對華方針，以求在氣候變化等問題上合作。

挺台參與世衞大會

G7外長支持台灣有意義地參與世界衞生組織論壇及世界衞生大會，強調台海兩岸和平穩定之重要，鼓勵和平化解兩岸問題，重申強烈反對任何會加劇緊張局勢並破壞地區和平的單邊行動。

彭博通訊社周三引述知情外交官報道，7國財長討論成立名為「香港之友」的組織，交流香港資訊與關注事項，不過公報並無提及。

G7在會後發放的政策文件中提及「國家級」造謠問題，表示G7外長同意擴大並加強應對民主威脅的快速應變機制，指一些國家尋求宣傳其專制統治制度及地緣政策目標，G7會合力揭露並阻止這些國家破壞民主。G7表示會加強快速應變機制與北約等國際夥伴的關係。

公報指控克里姆林宮當局充滿惡意。G7深切關注俄羅斯持續不負責任的破壞穩定行為，包括繼續在接壤烏克蘭邊境附近及「非法吞併的克里米亞」屯兵，並對俄羅斯與西方國家關係惡化感到遺憾，強調必須尊重維也納外交關係公約。

G7呼籲伊朗釋放被任意拘捕的外國人或雙重國籍人士。

G7亦關注白羅斯在去年8月大選後的政治與人權危機，以及北韓侵犯人權、緬甸政變等。

英國政府網站／德新社／路透社／法新社／彭博通訊社

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