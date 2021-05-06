加拿大成為首個國家批准12至15歲的青少年接種輝瑞/BioNTech疫苗，稱望此舉能助他們盡快回復正常生活。

輝瑞3月底發表報告指，對美國2,260名年齡介乎12至15歲志願者展開測試，發現完成接種兩劑的志願中，沒有人確診；對比接種安慰劑的群組中，有18人確診。加拿大衞生部首席顧問沙馬指，數據反映疫苗對青少年安全及有效，由於加國五分一的確診患者為兒童及青少年，為他們提供疫苗是接種計劃的重要部份。

她指，雖然大多兒童不會感染重症，但疫苗能為其較高危的親友提供保護。她暗示輝瑞可能最快在9月提交，為5歲至11歲人士接種疫苗測試報告，並透露莫德納同樣為此年齡層作測試。美國藥物管理局（FDA）亦料下周批准青少年施打輝瑞疫苗，令學生可趕及在新學年前接種；歐盟則仍考慮中。

美兩州請飲酒「谷針」

另外，因應美國疫苗需求下降，部份加國人南下赴美接種，料可提早數個月打針。美國近三分一人口完成接種，對比加國僅得3%人口打畢兩劑、逾34%人已打至少一劑。

美疾控中心（CDC）數據顯示，近幾周打針的民眾下跌三分一，迫使地方政府各師各法「谷針」。紐約州長科莫指，職業棒球隊「紐約大都會」及「紐約洋基」願意為接種者提供免費門票。而新澤西州、康州政府則與酒吧合作，為打針的民眾提供免費飲料；馬里蘭州則為已接種的州政府官員派發100美元（約780港元）。

路透社/美聯社/路透社

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