經過延期一年後，英國今天（周四）舉行地方選舉，英格蘭143個市議會將改選，涉及逾5,000個議席，倫敦等13個城市市長、威爾斯及蘇格蘭議會亦會改選。在首都倫敦，現任市長、工黨的簡世德將角逐連任，面對保守黨候選人貝利（Shaun Bailey）等19名對手挑戰，是歷來候選人最多的一次倫敦市長選舉，而兩名主要候選人均曾開控聲援香港民主，其中貝利選前曾接受本報專訪，表明全力撐香港，並擬加強粵語服務助港人落地生根。最新民調顯示，簡世德連同次選選票在內，支持度領先貝利逾20個百分點，有望連任，本文將介紹今次地選焦點。

兩黨候選人均曾開控 聲援香港民主

英國自1月開放英國國民（海外）（BNO）簽證後，吸引大批港人移民英國，倫敦是熱門落腳點之一。簡世德和貝利均曾開腔聲援香港民主，其中簡世德2月時在Twitter發文，稱英國推出BNO簽證，是對香港盡歷史和道德責任，倫敦會歡迎香港人；貝利則在去年發表《致香港人的公開信》，表明支持港人到倫敦定居，承諾只要當選市長，便會結束倫敦與北京的姊妹城市協定，今年BNO簽證推出後，貝利再撰文聲援港人，批評中國政府摧毀香港自由。

50歲的簡世德2016年首次當選倫敦市長，接替後來成為首相的約翰遜，此前亦曾在前首相白高敦執政時擔任運輸部國務大臣，是首名可出席內閣會議的穆斯林。簡世德承諾刺激倫敦旅遊及投資，並協助30萬在疫情下失業的倫敦人重投勞動市場。簡世德早前接受德新社訪問時，表示支持多元種族和文化，促請英國政府支援少數族裔。

至於代表保守黨出選的貝利，祖父母是牙買加人，在治安不佳的公屋區長大，出身基層的他27歲時才大學畢業，從政後曾為時任首相卡梅倫擔任特別顧問，2016年當選倫敦市議員。貝利主張加強警力，應對倫敦近年日趨猖獗的持刀襲擊案，亦會興建10萬個資助房屋單位，期望讓市民以10萬英鎊（約108萬港元）便能置業，他亦批評簡世德抗疫不力。

疫情料拖慢點票 或周日才有結果

這次地方選舉原定去年5月舉行，但遇上疫情爆發，選舉因而延期一年。由於選舉延期，這段時間更多地方議會任期屆滿需改選，今次需改選的議席將是1973年以來最多。票站將在當地時間上午7時開門、晚上10時關門，其後開始點票，但由於疫情影響點票進度，公佈結果的時間或會較晚，估計倫敦市長選舉最遲到當地時間周日才有結果。票站亦會採取社交距離措施，所有投票選民需戴口罩。

今屆倫敦市長選舉共有20名候選人，是歷屆最多，選民可投選「首選」及「次選」，若有人首選得票過半，便可直接勝出，否則在首選得票首兩名的候選人將出線，其他被淘汰的候選人之得票會再作點算，若有候選人的「次選」選擇是已出線的兩人，其選票便會轉移至已出線者身上，把前兩名候選人的首選與次選得票相加，總得票較多者勝出。

簡世德民調領先26百分點

由於倫敦市長候選人眾多，加上選民會同時投選市長和市議員，市議員的選票又再細分為小選區和全倫敦兩張，估計部分選民可能會感到混亂，以至填錯選票。Politico民調顯示截至上月底，簡世德的首選及次選總支持度達63%，拋離只有37%的貝利，估計其當選機會較大。

工黨民意反彈 蘇獨派盼取過半議席

其他地區選舉方面，約4,800萬名選民周四將有資格投票，埃塞克斯大學民調顯示，近6成選民認為疫情是今屆選舉最重要的議題。由於保守黨需守住的議席較多，加上工黨自新黨魁施紀賢（Keir Starmer）上台後支持度從谷底反彈，目前全國整體支持率已追至落後保守黨7個百分點，預計工黨的選情可稍為看好，但保守黨亦可能憑疫苗接種進度理想、國民憧憬國家解封而取得優勢。另外，工黨能否重奪2019年大選中，被保守黨攻破的英格蘭中北部「紅牆」大票倉也是焦點。

地選另一焦點是蘇格蘭議會，蘇格蘭首席部長施雅晴已預告，只要她所屬的蘇格蘭民族黨能取得過半議席，便會推動再次舉行蘇格蘭獨立公投。最新民調則顯示，蘇格蘭民族黨將取得約62席，距離過半的65席相當接近，但支持度較去年底高峯時略為回落。

英國《每日電訊報》/《倫敦標準晚報》/德新社

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