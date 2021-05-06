印尼國營製藥公司Kimia Farma的幾名僱員，涉嫌清洗和轉售曾使用的Covid-19鼻拭子測試套裝而被捕，警方指棉蘭機場多達9000名乘客可能已使用這些「二手」檢測棒。

警方指自去年12月以來，棉蘭的瓜拉納穆國際機場（Kuala Namu International Airport）可能有多達9000名乘客使用了這些「二手」檢測棒。據政府規定乘客登機前必須接受鼻拭子測試，檢測結果呈陰性才能登機，而機場為乘客提供的現場檢測，就是採用Kimia Farma提供的測試套裝。

臥底警員扮客機乘客揭發

當地傳媒Detik報道，有乘客投訴他們收到虛假的陽性測試結果，警方上周派臥底警員扮作乘客。當臥底探員被採樣及收到陽性測試結果後，其他警官立即突擊搜查測試地點，結果發現一個曾經進行測試的套裝被回收。

5名Kimia Farma員工、包括經理級員工上周被捕，被指清洗曾試用的測試棒再重新包裝出售，違反了衞生和消費者條例。

疑犯獲利約18億印尼盾

當局收到23名目擊者報告，估計涉事者從中獲得的利益約為18億印尼盾（約97.3萬港元），其中一名疑犯利用這筆收益建造豪宅。

Kimia Farma已解僱涉事員工並承諾加強內部管理。但該公司現正面臨集體訴訟，受害人代表律師指每位受害人索償10億印尼盾（約53萬港元）。

英國廣播公司

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