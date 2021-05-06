英國自1月開放英國國民（海外）（BNO）簽證後，成為不少港人的熱門移民目的地。港人移英刺激當地樓市，英國有物業代理統計發現，港人現時在倫敦物業市場的成交額佔比達4%，亦較BNO簽證生效前增長144%，且大部份買家買屋並非作投資，預料移英港人數量會繼續上升。

錄逾2200宗成交

英國地產代理公司Benham and Reeves近日發表最新統計數據，顯示自BNO簽證生效後，港人購買英國樓宇的數量增加144%，當中270宗成交位於倫敦市中心，1,932宗成交則是倫敦外圍住宅。這些成交的總額相當於倫敦所有住宅物業成交的4%，比去年同期增加3個百分點。

Benham and Reeves董事馮格倫德赫爾（Marc von Grundherr）稱，香港人增加在倫敦置業，顯然是受BNO簽證所帶動，又透露香港人本年首季的置業大部份屬於自住而非投資，情況屬過去30多年首見。

料放寬旅遊後進一步熾熱

馮格倫德赫爾形容，不少香港居民正準備在英國過新生活，且隨着未來數個月疫情旅遊限制逐步放寬，預料成交量將進一步上升，相信不但倫敦較貴的住宅繼續受熱捧，其他較小型物業價格亦會上升。Benham and Reeves指現時倫敦市中心樓價相當「抵買」，相信在倫敦以外，薩里和薩塞克斯等地區亦會受港人歡迎。

英國政府4月時表示，當局自1月31日BNO簽證開放以來，已接獲逾3.5萬宗簽證申請，預料未來5年將有30萬人使用BNO簽證移居英國。

英國《泰晤士報》

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