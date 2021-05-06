日本針對疫情實施的緊急事態宣言將於下周二結束，多名政府官員透露政府已開始就延長緊急事態宣言討論，目前已有延長2周到1個月的方案。

首相菅義偉周三聽取最新疫情報告，並與經濟再生擔當相西村康稔、厚生勞動相田村憲久等商討應對措施，他說：「在聽取專家意見的基礎上，本周內作出決定。」菅義偉周四下午會續與相關閣僚商討，有消息人士稱「至少在病床緊張的大阪，延長（宣言）是不可避免」。

據政府相關人士透露，在周三的協商中出現延長2周及1個月的意見，但未能得出結論。對於是否調整百貨公司等大型商業設施的停業要求，以及東京是否維持宣言，也將謹慎討論。

大阪府周四下午舉行對策總部會議，請求延長緊急事態宣言，知事吉村洋文考慮與人員往來較多的京都、兵庫知事商談如何應對。東京都亦將於周四的監測會議上聽取專家意見，東京都知事小池百合子周四指年輕人之間的病例正在增加，呼籲民眾進一步限制活動，她與衞生專家會面後亦指變種病毒正在擴散，擔心疫情會比1月時的第三波嚴重。

在疫情嚴峻的東京都、大阪府、兵庫縣及京都府4都府縣，從4月25日起實施「緊急事態宣言」，預定實施至5月11 日；另有愛媛縣、埼玉縣、千葉縣等7縣正實施緊急事態前一階段的「防止蔓延等重點措施」，也將於5月11日結束。

路透社／共同社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）