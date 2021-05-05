（北美通訊）微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda）宣佈結束27年婚姻，雙方在Twitter發表聯合聲明，表示「和平分開」；但坊間爆出傳聞指，在比爾和梅琳達蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）工作的華裔翻譯員王喆（Zhe “Shelly” Wang），可能捲入這場離婚風波。

「霍士新聞」報道，Zhe “Shelly” Wang這個名字，在蓋茨與梅琳達宣佈離婚後，成為Twitter熱門搜索詞，與蓋茨緊密相連。根據王喆在領英（LinkedIn）上的資料，她自2015年3月以來一直基金會工作，同時還擔任多個機構的翻譯者。

事件起源來自於美國教授、資深程序員兼物理博士顧穎瓊的微信公眾號「顧穎瓊博士說天下」，她曾與中國富豪賈躍亭「交手」，披露賈躍亭在洛杉磯的豪宅。顧穎瓊於5月4日發文指，「立此為證，從今天起，三個月內比爾蓋茨會再婚，娶一個華女為妻，一年後有混血寶寶。」她發佈的消息中，暗示「華女」是基金會翻譯員王喆，使王喆在中文網絡成為熱門搜查，消息更傳到英文媒體上。

網上資料指，王喆是比爾和梅琳達蓋茨基金會的翻譯員，於1985年出生；根據她在領英上的資料，自2015年3月以來好一直在基金會工作，同時為多個機構擔任翻譯。她除了為基金會擔任口譯外，還為耶魯管理學院和哈佛商學院擔任同聲傳譯；其領英簡介指，她能說至少6種語言，包括中文、英語、西班牙語、法語、德語和日語，精通粵語和普通話。她開過餐廳，在鋼琴和中國舞蹈上有所造詣。

相關消息很快被這名華女翻譯員闢謠，她在微博上表示，「本來覺得空穴來風會不攻自破，沒想到越傳越瘋。好好的五一假期，能讀多少本書呢，何必把時間浪費在毫無依據的謠言上。感謝大家在過去24小時裏通過私信留言給予我的關心，幫我闢謠的朋友們，希望別因為此事破壞了假期好心情。最後，感謝李東雷老師的文章。無瓜，勿cue。」這一消息也登上了微博熱門搜查，高居第二位。

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