（北美通訊）加拿大國家安全專家警告，中國政府透過與加拿大大學合作，竊取加拿大科技的情況猖獗，其中牽涉敏感戰略科技，對國家構成嚴重威脅。加國阿爾伯達（Alberta）省政府教育部誓言，要中止阿爾伯塔大學（University of Alberta）與中國政府在重要科技上的合作。

加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）早前引述一份報告指，阿爾伯達大學正與中國進行涉及納米技術、生物技術和人工智能等戰略層面的技術共享。

根據阿爾伯達大學與中國科學技術部的協議，自2005年以來，大學研究人員至少在中國50間國家實驗室工作，超過60位教授獲得資助，參與多達90個合作項目。有研究人員更與中國公司和國家機構成立合資公司，讓在加拿大開發的技術投入商業市場。

阿爾伯達省高等教育部長尼可萊迪斯（Demetrios Nicolaides）表示，擔心加拿大與中國的研究成果，會被中國軍事和情報機構利用，他將計劃與阿爾伯塔大學進行討，以遏止損害加拿大利益的科學研究。

阿爾伯達大學就尼可萊迪斯的言論發表聲明，該校創新及研究臨時副校長迪森（Walter Dixon）指，大學會致力與各級政府合作，以維護加國核心安全利益，「我們會要求聯邦政府，為尋找國際合作夥伴及資金提供指引」，但他指，要成為研究領先的大學，校方必須參與國際合作和交流研究項目。

加拿大聯邦政府在今年3月宣布，將與學界聯手及成立委會員，就涉及國家安全的學術研究項目，制定風險指引。相關指引不會禁止學術交流合作，但會標示出與外國資金有關的研究項目及研究員。

加拿大安全情報局（Canadian Security Intelligence Service）前局長法登（Richard Fadden），周一晚上在國會加中關係特別委員會聽證會上表示，聯邦政府應禁止大學接受外國資助戰略科技研究，「大學教授或團隊一旦接受來自中國的資金，所有研究成果也會被帶去中國」。

卑詩大學（University of British Columbia）教授埃雲斯（Paul Evans）亦認為，加拿大科技外洩的情況非常嚴重，單是英屬哥倫比亞大學（UBC）已經與100多家中國機構合作，當中涉及300多名教授。他表示，知識產權和科技外流問題已引起加拿大安全機構關注，「必要時我們需要與聯邦政府合作，重新審查和修訂與中國合作夥伴的許多協議。」

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