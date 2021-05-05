（北美通訊）微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda）周一宣佈結束27年婚姻關係後，這對全球最富有的夫妻檔，在資產分配的問題備受關注上。監管文件顯示，蓋茨向梅琳達轉讓了價值超過18億元（美元、下同）的股票。

據悉，二人於周一向華盛頓州西雅圖金縣（King County）最高法院提交離婚申請書，並根據分居協議來分配財產。

《華爾街日報》引述一份監管文件指，蓋茨旗下的控股公司Cascade Investment，向梅琳達轉讓了加拿大國家鐵路公司（Canadian National Railway）共1,400萬股份，佔該公司約2%流通股份，以及美國最大汽車零售商AutoNation超過290萬股份，佔超過公司總股本3%。若以周三開市股價計算，股票價值超過18億元。

至於蓋茨夫婦早年成立的「比爾及梅琳達·蓋茨基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation），二人強調，離婚後仍會繼續擔任基金會共同主席兼受託人；該基金會每年捐贈數以億計美元，協助窮國應付醫療及發展問題。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）