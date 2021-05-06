來自英國的女子朱爾費亞（Mayra Zulfiqar）周二被發現倒斃在巴基斯坦的寓所內，身上有槍傷和勒痕，疑因之前拒絕了兩名男子的求婚，因而招致殺身之禍，警方目前正通緝最少4名疑犯。

警察局長阿里（Sayyed Ali）表示收到匿名人士舉報，警員抵達26歲死者朱爾費亞租住的公寓，在房間內發現她已經倒臥血泊，手機放在身旁。阿里表示，朱爾費亞肩膊有槍傷，並有被勒痕迹，懷疑她是被勒死，但要等待驗屍結果才能確定死因。

警方指，兩名男子懷疑在周一清晨聯同兩名同黨，闖入死者寓所犯案，暫未有任何人被拘捕，現正通緝4人。阿里說︰「我們沒收了手機用作法醫分析，並試圖取得附近的閉路電視片段，以確定疑犯的移動路線。」

兩漢求婚不遂 曾作死亡威脅

死者朱爾費亞是英國米德爾塞克斯大學法學院畢業生，大約兩個月前從英國飛到巴基斯坦參加婚禮，之後決定留下來，與一名友人合租單位。

根據她家人呈交的法律文件指，朱爾費亞兩名朋友曾經向她求婚，但都被她拒絕，兩名男子便對她發出「死亡威脅」。當地傳媒報道，朱爾費亞曾告知親友擔心自己有生命危險，並要求叔叔納澤爾（Mohammad Nazeer）出面斡旋。

英國《每日電訊報》

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