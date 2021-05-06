根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.54億、死亡人數超過323萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,255萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.9萬。印度確診人數突破2,066萬，死亡人數超過22.6萬。巴西確診人數超過1,493萬，死亡人數超過41.4萬。法國確診超過570萬。土耳其、俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞等10國確診宗數均超越100萬大關。

印專家：不可避免會發生第三波疫情

印度政府首席科學顧問拉加萬（K Vijay Raghavan）周三表示，鑑於目前病毒傳播水平居高不下，印度將無不可避免發生第三波疫情。拉加萬表示，目前尚不清楚第三波疫情發生的時間和規模，但應該作好準備。

印度目前正在遭受第二波疫情的衝擊。印度衞生部5日公佈的數據顯示，該國過去24小時新增新冠確診病例382,315宗，累計確診20,665,148宗；新增死亡病例3,780宗，累計死亡226,188宗。印度單日新增確診病例已連續兩周超過30萬宗。

另據印度傳媒周三報道，在印度南部城市海得拉巴的尼赫魯動物園，8隻亞洲獅確診。這些獅子已被隔離並接受治療，目前狀況良好。

中央社

美專家推算到7月疫情大幅緩和

美國專家推算到7月美國疫情會大幅緩和。

疾病控制及預防中心綜合六組研究人員的推算顯示，最樂觀情況是每周新症跌至5萬宗以下，入院人數少於1,000，死亡人數介乎200至300。就算是疫苗接種率低，新症、入院、死亡人數到7月底仍會大幅下降，之後持續下跌。

不過，專家警告，如果沒接種疫苗的人不遵守防疫措施，例如不戴口罩或保持社交距離，入院和死亡仍有可能大幅反彈。

美聯社

研究：Moderna第三針增變種毒株抗體

美國藥廠Moderna周三表示，初期人類測試數據顯示，接種第三劑疫苗能增對抗巴西和南非變種病毒株的免疫力。

研究人員測試兩種增強劑，一種是原裝Moderna疫苗，另一種是為對抗南非變種毒株研發的試驗性疫苗。結果發現兩隻都能增加對抗變種毒株的抗體，而新研發疫苗對抗南非變種毒株的反應更強。

至於輝瑞／BioNTech疫苗迄今最大型真實世界研究證實，疫苗保護率達95%，但若只打一劑，打針後7至14天保護率僅57.7%。研究報告作者指出，一劑輝瑞／BioNTech疫苗保護期較短，尤其在新變種病毒肆虐的地方。

路透社

南韓：打一劑AZ或輝瑞60歲人士保護力達86.6%

南韓周三公佈的真實世界數據顯示，打一劑阿斯利康或輝瑞疫苗，在年齡達60歲人士預防感染病毒的效力達到86.6%。

南韓疾病管理廳局數據顯示，輝瑞／BioNTech攜手研發的疫苗打第一劑至少2周後，預防感染力為89.7%；阿斯利康疫苗的效力為86.0%。

這項分析根據的是2月26日起兩個月追蹤南韓逾350萬年齡達60歲長者的資料，其中521,133人接種第一劑輝瑞或AZ疫苗。這些長者出現1,237名確診病例，只有29宗來自已打針群組。

路透社／法新社／中央社

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