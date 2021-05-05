英國周四舉行脫歐後的第一次地區選舉，在蘇格蘭獨立呼聲再次升溫的背景下，當地129個議席誰屬，將會是今次選戰的焦點。民調顯示，執政黨蘇格蘭民族黨（SNP）的民望下跌，工黨及保守黨則有輕微增長。SNP黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）尋求在議會奪得65席，除了連任蘇格蘭首席部長外，她亦表明會藉強大的民意授權再次發動蘇格蘭獨立公投，但倘若她無法取得多數議席，英國首相約翰遜料可輕易否決她的要求。

蘇格蘭地方選舉詳情？

選民5月6日周四可投票，票站於當地時間上午7時至晚上10時開放。受疫情影響，選舉結果會直至周六（8日）下午或傍晚公佈。

蘇格蘭議會有權決策哪些事務？

蘇格蘭議會可自行決定衞生、教育、運輸、規劃、地方管治、司法系統、農村事務、薪酬稅、物業稅和福利制度等領域的決策。諸如移民、外交事務、國防和憲法等政策則要跟隨英國政府。

哪些人有權投票？

任何年滿16歲以上人士、被判入獄12個月或以下的在囚人士、合法在當地居留的外籍人士均有資格投票。今屆受疫情影響，有破紀錄民眾決定郵遞投票，逾100萬選民登記郵遞投票，佔全部選民的四分一。

蘇格蘭主要政黨領袖有哪幾位？

施雅晴：SNP黨魁，自2014年11月擔任蘇格蘭首席部長。對比約翰遜，她的個人民望仍屬高企。

薩蒙德（Alex Salmond）：新成立政黨「蘇格蘭黨」（Alba Party）的創辦人，曾出任SNP逾20年黨魁，2007年至2014年任蘇格蘭首席部長，在2014年蘇格蘭獨立公投失敗後下台，最近捲土重來。

薩瓦爾（Anas Sarwar）：今年2月當選蘇格蘭工黨黨魁。

羅斯（Douglas Ross）：去年8月當選為蘇格蘭保守黨黨魁。

蘇格蘭選戰有哪些主要議題？

今次選舉議題由施雅晴要求的第二次獨立公投所主導，倘若SNP在選舉中取得大勝，她將提出第二次蘇格蘭獨立公投，並希望在2023年底舉行。但她被批評在經濟復原之際執意舉行公投，以及未有提供脫英後經濟打擊的最新研究報告。

統派認為，脫離英國這個主要貿易夥伴，將會是在一場危機中製造危機，促請她放棄計劃，同時在未來5年集中從疫情後恢復經濟、醫療及教育系統。

今次選情可能出現甚麼情況？

SNP料大勝並第四度成為執政黨，唯一懸念是能否在議會中取得多數議席，施雅晴才能顯著地增強自己的籌碼，有更多權力要求舉行公投。

上屆地選，SNP在73個選區議席中取得59席，料今次會取得同樣議席。不過，SNP於2016年只取得4個地區議席，而同樣支持獨立的蘇格蘭綠黨及「蘇格蘭黨」只出選地區議席，不出選選區席位，民調料綠黨會有大進帳，但「蘇格蘭黨」恐怕未能有突破。因此，即使SNP在議會中無法取得絕對多數，綠黨的存在也令獨派在議會的聲勢更見浩大。施雅晴可以選擇當少數政府，或是與綠黨組成取合政府，那就會有強大的民主授權舉行公投。

選情另一焦點是保守黨能否保住第二大黨議席，抑或工黨會成主要反對黨。薩瓦爾當選工黨黨魁時，與黨內關係良好，但保守黨則要面對唐寧街內鬥，以及約翰遜在蘇格蘭內民望低而受拖累。不過，保守黨的統派形象凸出，訊息清晰，就是呼籲統派選民支持他們，阻止第二次獨立公投發生。相比之下，工黨對公投的態度顯得模糊，只說蘇格蘭應「向前行」。

英國《獨立電訊報》

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