美國家庭健身器材生產商Peloton周三宣佈回收12.5萬部「Tread+」跑步機。

美國消費品安全委員會（US Consumer Product Safety Commission，CPSC）上月中旬發出警告，指有兒童及至少一隻寵物被該款跑步機拖拉及卡在跑帶，導致骨折、擦傷甚至死亡，呼籲有兒童及寵物的民眾立即停用。

Peloton當時指CPSC的警告「不確兼誤導」，認為只要兒童及寵物長期遠離跑步機、不使用時關掉及拿走安全繫繩，就可繼續使用跑步機，行政總裁福利（John Foley）表明拒絕回收。

事隔不足一個月，福利改口認錯，承認最初就CPSC警告的回應「犯了錯」，承諾向消費者全數退款，並停售「Tread+」。

Peloton表示，他們收到72宗成人、兒童、寵物、瑜伽球等雜物被捲入跑步機底部報告，其中'29名兒童骨折或割傷，一名６歲兒童死亡。

Peloton宣佈回收「Tread+」後，股價跌逾14%，是該隻股票歷來第二大跌幅。

身兼消費者委員會主席的民主黨參議員布魯門塔爾（Richard Blumenthal）批評回收來得太遲，指Peloton置消費者於危險境地，「不能接受」。

美聯社

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