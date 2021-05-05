美國周三指，有傳失控的中國長征五B遙二運載火箭主段殘骸最快周六重返地球，但未知墜落位置。

美國國防部說，美國太空司令部正追蹤火箭位置，預計殘骸大約在5月8日（周六）重返地球。國防部說，所有太空垃圾均會對太空飛行安全及太空領域構成潛在危險，說加州第18太空控制中隊已從周二起每天更新火箭位置。

白宮周三表示，美國致力應對太空垃圾造成的擠塞問題及安全威脅，希望與國際社會推廣負責任太空行為。

搭載「天宮」空間站「天和」核心艙的長征五號B遙二運載火箭上月29日（上周四）發射升空。近日傳出火箭失控消息，令人憂慮殘骸重返地球時構成損害。Space News引述太空飛行器觀察家麥克道爾（Jonathan McDowell）指，火箭段是近數十年來最巨大的不受控墜回地球飛行物，指屆時火箭碎片跌落的範圍，北至紐約、馬德里與北京，南至智利、新西蘭惠靈頓，甚至有可能墜落在有人居住地區。

不過，內地《環球時報》指西方傳媒對長征五號B火箭殘骸失控威脅的報道是「陳詞濫調」，毋須恐慌。該報指殘骸很可能墮進公海。

路透社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）