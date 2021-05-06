貝索斯太空旅遊7月20日首航

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）旗下太空探索公司「藍色起源」（Blue Origin）周三（5日）宣佈，將於7月20日發射「新牧羊人號（New Shepard）」火箭展開首次太空旅遊。該公司未披露每個座位售價，但首航其中一個太空人名額將在網上拍賣。

「新牧羊人號」將於德州西部的范霍恩（Van Horn）發射，最多可搭載6人。「新牧羊人號」升空進入軌道後，推進器在離地約100公里的高度與客艙分離。客艙進入太空數分鐘，太空船的乘客會體驗無重狀態，有巨型窗口供乘客觀賞風景，俯視地球表面。推進器之後以反向噴射推力着陸，絲毫無損，可重複使用。客艙則用降落傘緩緩回到地面，全程約10分鐘。

該公司至今未披露太空旅遊的價格，今次行程乘客包括公司員工，亦有一個名額於網上拍賣，拍賣籌得的資金將投放基金會，用於推廣科學和科技教育。但長遠而言，預計每個座位可售20萬美元（約156萬港元）。「藍色起源」銷售總監康奈爾（Ariane Cornell）表示相信未來價格會下跌，參加人數比例增加。

澳洲26種本土蝴蝶面臨滅絕危機

來自澳洲大學、博物館、政府和環保機構的28名科學家進行一項研究發現，澳洲26種本地蝴蝶正面臨滅絕危機，若不採取新保護措施，這些蝴蝶可能在20年內徹底消失。

相關論文近期在《澳洲昆蟲學》雜誌發表。研究認為這26種蝴蝶中，澳洲斐豹蛺蝶在20年內滅絕的可能性高達94%，還有4種蝴蝶的瀕臨滅絕程度為中高等級。

論文作者之一、查爾斯達爾文大學研究人員蓋爾表示，防止物種滅絕的第一步要先識別它們，但更重要的是要採取新措施保護這些物種，包括保護棲息地、加強山火管理等。只要措施有效，這些瀕危物種數量仍有很大可能回復。澳洲國立大學副教授布羅比博士認為，蝴蝶是一種很好的環境變化指標，可反映生物多樣性發生甚麼變化。

英國廣播公司／新華社

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