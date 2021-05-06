以色列總理內坦亞胡未能在限期內組閣，最大反對黨「未來黨」領袖拉皮德（Yair Lapid）前日首次獲委任籌組政府，有機會打破內坦亞胡壟斷政壇多年的局面。

內坦亞胡領導的「利庫德集團」今年3月大選贏得30席，保住最大黨地位，獲先授權組閣，惟他在周二限期屆滿前只得國會120名議員中的52名支持，未達多數。總統里夫林遂委任擁17席的第二大黨領袖拉皮德籌組政府，希望避免兩年內舉行第五次大選。

拉皮德目前獲56名議員支持，來自包括「右傾」、藍白黨、以及反內坦亞胡的新希望黨和「以色列是我們的家園」等小政黨，涵蓋左右派，他將有28日盡力再爭取更多黨派支持。若組閣成功，「右傾」領袖貝內特（Naftali Bennett）料會先任「團結政府」的總理，再輪到拉皮德。

阻力重重料須再大選

57歲的拉皮德原本是國內知名的報紙專欄作家和電視主播，2013年帶領新創的未來黨參選就成為第二大黨，並加入內坦亞胡的聯盟出任財長，但後來與內坦亞胡決裂。其政黨批評內坦亞胡太靠近極端正統猶太教團體，認為他因貪腐指控受審期間應下台，廣受世俗和中產選民支持。藍白黨前兩年與該黨合作時曾與利庫德集團分庭抗禮，惜始終未贏得政府領導權。雖然拉皮德獲較多議員支持，但各政黨政綱差異甚大，料組閣談判困難重重。以色列民主研究會的調查亦顯示，70%國民相信組閣談判將失敗。

半島電視台/以色列時報