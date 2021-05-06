居於美國加州的英國哈里王子與妻子梅根，周四呼籲支持者捐錢購買Covid-19疫苗給全球最貧困地區的家庭，以慶祝其子阿奇兩歲生日。

哈里夫婦在其慈善組織Archewell網站上載一封信，感謝支持者為慶祝阿奇生日的慈善捐獻。信中說：「你們不少人以他名義作出慈善捐獻，透過你們的善心，以回饋或服務社會形式慶祝這個日子…今年，我們的世界繼續在Covid-19康復的路途上，但仍有太多家庭在疫情中苦苦求存。」因此他們呼籲支持者捐款給全球最貧困地區的家庭購買疫苗，並與其他組織合辦音樂會籌款。他們說：「除非每個人、每個地方都可平等地獲得疫苗，我們將難以真正復原。」

由國際組織Global Citizen主辦的「Vax Live：重新團結世界音樂會」，目的是推動商界捐款購買疫苗、要求七大工業國組織(G7)政府分享過剩的疫苗及呼籲Moderna等藥廠以非牟利價供應疫苗。多位藝人及歌手均會在音樂會上表演，包括Jennifer Lopez、Eddie Vedder、J Balvin等。美國總統拜登與第一夫人吉爾（Jill Biden）及副總統賀錦麗均有在音樂會上作出呼籲。

法新社

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