英國彼得伯勒（Peterborough）一名街頭畫家竟然破壞一幅自己創作的壁畫，向它潑白色油漆，使之面目全非。雖然實體藝術品已被破壞，但它以印刷及加密藝術的形式保留，成為了非同質化代幣（Non-Fungible Token，NFT）藝術品。畫家計劃把出售印刷品及NFT作品的收益，捐給英國國民保健服務（NHS）。

街頭畫家梅鐸（Nathan Murdoch）創作了一幅壁畫，內容是一雙戴上彩虹手套的手做出合十祈禱的動作，象徵一名正在祈禱的醫護人員，而選擇彩色填上手套，靈感是源自英國民眾在疫情封城時在窗戶展示彩虹圖案向醫護打氣的行為。壁畫完成及進行紀錄後，梅鐸便立即用一罐白色油漆將之潑污，他說：「伴隨它（作品）的所有證據都會銷毀。」

今次自毀壁畫其實是藝術項目的一部份，過程中把這幅實體畫作轉化成印刷品及NFT作品。NFT是透過區塊鏈技術產生獨有認證的數碼文件，這技術越來越多出現在藝術世界。梅鐸計劃把發售印刷品及NFT作品的收益，捐給NHS。

梅鐸說：「我們會先印刷，然後再在eBay拍賣，之後會製成非同質化代幣再拍賣，這實質是一種加密藝術……我本質上是在現實世界創作藝術，但我將會把它轉換到在數碼空間使用……給予全球更廣泛的受眾。」

英國《每日電訊報》／路透社

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