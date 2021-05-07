社交網站Twitter周四宣佈，本周封鎖多個用於分享美國前總統特朗普新平台內容的賬號，稱被禁賬號違反公司禁令，規避政策分享與被封鎖賬號有關資訊。

Twitter在內多個社交平台自今年1月美國國會騷亂後封殺特朗普賬號，特朗普網站日前推出「來自特朗普的書桌」新平台，讀者可將內容分享至Twitter。至於今次被禁賬號包括「@DJTDesk」、「@DJTrumpDesk」和「@DeskofDJT」等。Twitter發言人稱，公司嚴格處理任何明顯意圖繞過禁令、宣傳或取代已被封鎖者的賬號，但只要不違反其禁令內容，用戶可以分享特朗普網站的內容。特朗普發言人否認與被禁賬號有關。

Twitter新增虛擬付小費功能

另一方面，Twitter周五開始允許部份英語Twitter用戶，在賬號個人資料新增虛擬小費瓶（Tip Jar）功能，包括創作者、新聞工作者、專家和非牟利組織。Twitter高級產品經理克勞福德稱，希望令用戶更容易在關注、轉推和喜歡這些功能以外互相支持，「這是我們創造新方式，讓人們用金錢表達或獲得支持的第一步」。

路透社／法新社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）