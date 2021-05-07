（北美通訊）加拿大亞裔男子Joseph Chang，涉嫌於3年前在西沙加市（Mississauga）謀殺女友萊萬多夫斯基（Alicia Lewandowski），他在案發14小時後落網並還押至今；案件周三在安大略省高等法院開審，被告否認一級謀殺控罪。

案發於2018年3月5日凌晨，25歲的萊萬多夫斯基被發現倒臥在密西沙加市一棟排屋的停車場，身上發現至少三處中槍，傷及頭部和胸部。警員接報到場後，確認她當場死亡，並在停車場旁的行人道撿走三枚實彈、一部手提電話和玻璃碎作為證物。

負責案件的首席法醫哈里斯（Nicholas Harris）於周三出庭作供，提及女死者曾致電「911」，報稱自己頭部受到槍擊，其間提到她男友的名字。

哈里斯續稱，現場閉路電視錄到案發當日凌晨4時58分，一台黑色車輛駛進排屋範圍，並在4分鐘後離開； 而同一時段亦有證人曾聽到四響槍聲。哈里斯到場蒐集證物時，在被告駕駛的黑色2010 Infiniti G37S車上，發現幾件物品，包括一個手袋、一個裝有醫療卡、死者學生證、被告保釋文件的銀包、幾發子彈和彈殼，又在司機位置旁的車門發現一個染有死者DNA的子彈孔。

死者母親米拉（Mira Lewandowski）在庭上表示，死者和被告關係「不穩定（Volatile）」，她在2017年發現二人染上毒癮，曾勸喻死者遠離被告但無果。米拉認為因為被告是唯一能滿足女兒毒癮的人，才令女兒在這段關係中泥足深陷。她憶述女兒在案發前兩天曾致電，稱因為擔心而前往被告住所探訪，但被拒諸門外，被告只叫死者離開，又威脅要把子彈打進她的頭部，更叫嚷要自殺。死者當時因為擔心被告會傷害自己而報警，後來又發現被告弄壞家裡的灑水器引致水浸。米拉在辯方律師巴爾（Randall Barrs）盤問時又說，被告想把死者孤立，遠離其他人，並想完全佔有死者。

巴爾指出，被告在事發時神智受毒品影響，更指被告已經到了一個「與現實失去聯繫（lost touch with reality）」的地步。

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