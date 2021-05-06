《澳洲金融時報》（Australian Financial Review）的社論認為，假如台海發生戰爭，澳洲或需履行《太平洋安全保障條約》（ANZUS Treaty）支援美國協防台灣。

該報在題為「澳洲須慬防台灣海峽戰爭」的社論中指出，中國缺乏針對台灣發動兩棲攻擊所需的海軍硬體，短期內可能不會全面開戰，但中國將會持續於「未達戰爭狀態的灰色地帶」範圍內採取攻擊和推向危急邊緣的行動，以及運用各種恫嚇手段，以便營造一種區域霸權氛圍。在戰略上，中國將試圖迫使美國退出西太平洋，並且迫使區內各國屈從於中國這股新勢力。社論提到，面對中國經濟和軍事力量崛起，美國針對是否協防台灣的問題上，已難再保持戰略模糊，需要展現清晰姿態。

社論解釋，雖然澳洲奉行一個中國政策，但澳洲政府已表明，美國若要抵抗中國並協防台灣，澳洲將會提供支援，若台海爆發戰爭，澳洲或需要履行1951年簽訂的《太平洋安全保障條約》，出兵支援美國。社論強調，澳洲如果與中國開戰，將會在經濟上帶來災難，但若放任中國出兵，令台灣孤立無援，將會對澳洲造成戰略上的災難，因此澳洲必須審慎面對台灣局勢。

隨著澳、中關係日益緊張，澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）上月向傳媒指出，「不應低估」中國因台灣而爆發軍事衝突的可能性。隨著來自中國的軍事威脅日益增加，澳洲軍方應把焦點移轉至鄰近區域。澳洲內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo）同日發表聲明，強調「戰鼓」已經響起，澳洲與崇尚自由的盟友要準備為自由而戰。

中央社

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